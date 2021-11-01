解绑健康宝手机号请提前14天以上操作

本报讯（记者 李泽伟）首都之窗昨日发布消息，近期，首都面临的疫情风险和防控压力持续增大。根据最新进出京政策，全国各地机场、火车站、长途客运站对来京人员逐一查验北京“健康宝”，严阻非绿码人员登机登车。值得一提的是，如果用户在微信和支付宝两平台北京“健康宝”绑定了不同的手机号，则两个号均需完成行程核验。首都之窗提示，用户若想解绑手机号，应提前14天以上操作，避免影响行程。

据了解，凡进返京人员，未安装北京“健康宝”的，现场下载并查验赋码状态。对老年人、儿童、视力听力残疾人等群体，可采取核验同行人员赋码状态或查验本人48小时内核酸检测阴性证明等措施，便利不使用或不会操作智能手机人员出行。如用户在微信、支付宝两平台北京“健康宝”绑定手机号不同，则两个手机号均需完成行程核验。

北青报记者了解到，用户可以在“健康宝”的个人中心内进行手机号换绑，已绑定的手机号需在原授权绑定该手机号的平台进行换绑（即，微信端绑定的手机号需在微信端换绑，支付宝端绑定的手机号需在支付宝端换绑）。具体换绑方法如下：

微信用户可在微信端的“健康宝”“个人中心”点击带有“编辑”图标的手机号码，界面中将出现手机号绑定弹窗，如果微信平台绑定手机号码是您的常用手机号，可直接点击“允许”；如果不是您的常用手机号，请点击“使用其他手机号码”，添加常用手机号进行授权使用。

支付宝用户可在支付宝APP中依次点击“我的”-“设置”-“账号与安全”-“手机号”-“修改手机”，来换绑手机号。更换支付宝平台手机号后，需点击支付宝“健康宝”小程序右上角的“更多(…)”-“重新进入”，重新登录支付宝“健康宝”小程序，此时该手机号码将同步至支付宝端的北京“健康宝”小程序。

需要注意的是，解绑手机号的14天内，若存在进（返）京行为，仍需对该手机号进行行程申报与核验。解绑的手机号14天内会以灰色样式显示在个人中心中，14天后会被删除。为了不影响您正常使用北京“健康宝”，请务必提前14天以上换绑手机号码。