北京部分景点暂停室内项目及演出活动

本报讯（记者 赵婷婷）北京青年报记者昨日从本市多家旅游景区获悉，为减少人员聚集、阻断疫情传播，部分景区“叫停”了室内项目及演出活动，市民出行前可先与景区核实相关开放情况。

北京欢乐谷官微通报，即日起欢乐谷华侨城大剧院暂停开放，大型东方神话秀《金面王朝》也暂停演出。已购票游客可选择原渠道全额退款。北京古北水镇也发布通告，古北水镇景区自即日起暂停开放各酒店的康体区域（含泳池、健身房、棋牌室、SPA等室内娱乐活动场所）、各温泉馆、镖局足道及景区部分景点和商铺。具体恢复开放时间另行通知。

北京天文馆发布通知，即日起暂停开放，恢复时间另行通知。已预约购票的观众可通过原购票渠道申请退票。未及时进行退票申请者，天文馆已于昨日16时前统一办理退票手续，票款将在7个工作日内沿原账户返还。北京世界公园则从即日起暂时关闭夜场活动，日场照常开放。已购买夜场门票的游客可通过原购票渠道申请退款。