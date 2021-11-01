中国儿童青少年总体近视率下降

本报北京电 （记者王美华）2018年8月，教育部等8部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《实施方案》）。近日，教育部召开新闻发布会，介绍《实施方案》出台以来相关部门综合防控儿童青少年近视工作情况。

“经过三年多的不懈努力，我国儿童青少年总体近视率下降。”全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制办公室主任、教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在会上介绍，2019年全国儿童青少年总体近视率为50.2%，较2018年下降3.4个百分点。受新冠肺炎疫情影响，2020年全国儿童青少年总体近视率为52.7%，较2019年上升了2.5个百分点，但较2018年仍下降0.9个百分点，基本实现了《综合防控儿童青少年近视实施方案》近视率每年下降0.5个百分点的防控目标。

三年多来，全社会都动员起来、行动起来，树立起“近视可防、可控、可矫正、不可治愈”的基本认知。教育部等部门注重科学指导和健康教育，将眼健康专业知识用科普的方式传递给社会大众。专家、学校、教师、家长、孩子、医疗卫生机构、媒体等社会多元主体参与，同防同控、群防群控的近视防控良好氛围已经形成。“政府主导、部门协同、学校与医疗机构落实、社会参与”的近视防控工作格局基本确立。

目前，教育部积极推进改革试验试点，两批共遴选建设全国儿童青少年近视防控试点县（市、区）142个、全国儿童青少年近视防控改革试验区和示范区46个。

在近视防控人才培养方面，教育部已支持21所高校开设眼视光医学专业，37所高校开设眼视光学专业，86所高校开设健康服务与管理专业，在高职学校设置眼视光技术、健康管理等专业点645个。

下一步，全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制成员各单位将联合行动，实施《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025）》，推动近视防控工作取得新进展、新突破。重点监测各地和学校在视力健康知识知晓、学生用眼行为改进、体育与健康课程落实、体质健康标准测试、卫生专业人员配备、视觉健康环境改善、视力监测数据建档、近视防控目标完成等方面的综合防控实际效果。