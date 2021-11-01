擦亮中医药非遗金字招牌

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》，为非遗的保护传承带来极大助力。作为非遗的典型代表，中医药非遗是中医药宝库中的精华精髓、中华优秀传统文化的重要载体。保护好、传承好、利用好、发展好中医药非遗是坚定文化自信、建设文化强国、健康中国的重要途径。我们要主动担当，积极作为，共同擦亮中医药这块金字招牌。

当前，中医药非遗在保护制度构建、保护名录编制、人才队伍培养、走出去等方面取得较大成绩，但仍有一些需要提升的空间。例如，目前中医药非遗项目和传承人数量相对较少，如何进一步完善保护制度体系，加大对弱势项目的支持力度是保护工作的关键。相关部门应尽快开展专项调查工作，进一步掌握保护传承现状，开展后续跟踪工作；建立相关古籍与传统知识保护数据库，推进活态传承；加强传承人培养，提高代表性传承人的社会地位，支持符合条件的代表性传承人依法取得医师资格。

老树欲发新枝，缺乏创新性发展则难以为之。中医药非遗要更大程度地探索医教研企机构协同创新，构建完善产业链、服务链、创新链生态。创新性发展，科技助力不可或缺，人才活力亟待激发。可以探索建设科技创新平台，激发人才创新活力，完善科技创新体制机制，开展多学科、跨领域的研究。

中医药非遗在卫生、经济、科技、文化和生态等方面有很大的潜在价值，对相关价值予以挖掘和激发，能够更好地服务经济社会发展大局。可以探索中医药非遗融入现代生活的路径，使其转化为民众能够用得上、用得好，具有鲜明时代特征和民族特色的健康产品。寻求中医药非遗与市场经济的新结合点，用现代产业理念和市场经济法则进行转化开发，形成一批高质量品牌。

中医药非遗要实现高质量发展，理应更大程度地实现跨界融合。从当前广大群众的实际需求和积累的经验来看，“+旅游”“+互联网”“+养老”“+康养”等备受瞩目，中医药非遗特色小镇、特色园区、文创街区、旅游度假区等综合体前景广阔。通过相关类型的跨界融合，有助于实现科技创新、产业创新，培育新业态，重塑新格局。

传承与传播是非遗保护的两个翅膀，缺一不可，中医药非遗同样需要多渠道、多方面、多层面的传播。可以广泛利用现代传播手段，如网络直播、短视频、VR等；推进中医药非遗进校园、进社区；引导开发一批有价值有影响的音频视频节目、电视剧、电影、专题片、动漫作品；推进活化展示，建设运行中医药非遗古籍和传统知识数字图书馆、博物馆；兴建中医药非遗馆、研习所、体验基地等。同时，中医药非遗也须积极“走出去”，推进建立国际交流与合作机制，创新中医药文化对外传播方式和途径。

（作者单位为中国非物质文化遗产保护协会中医药委员会）