教室卫生，该由谁来打扫？

不久前，一项关于“教室卫生该由谁来打扫”的小调查，引发网友热烈讨论。老师？学生？还是家长？人们看法各异。对于不少人来说，打扫卫生是学生时代的鲜活记忆。日常小保洁，定期大扫除，既要负责班级的一亩三分地，还要管好公共包干区，秋扫落叶冬扫雪，可以说是“日常操作”。一面小小的卫生流动红旗，承载着许多人对班级荣誉的最初感知。

“教室卫生该由谁来打扫”之所以引发讨论，在于此前有网友在社交平台发文表示，小学四年级的孩子准备开学，学校通知需要几名家长协助对教室进行大扫除，并在群里询问家长意愿。在现实生活中，类似这样家长帮忙打扫教室卫生的事情还有不少。有的家长自告奋勇、轮流代劳，有的甚至花钱雇钟点工打扫教室卫生。大扫除事情不大，低年级班级出于安全等因素考虑，请家长协助也并非不能理解。但这个话题受到关注，更重要的还是因为背后折射出家校关系和劳动教育等深层次问题。

孩子的成长需要学校、家长共同努力，但家长应如何关注和配合学校教育，以怎样的方式参与和监督？在学校教育中，哪些是老师的分内工作，哪些又可以由家长承担？这些都是家校共育绕不开的问题。打扫卫生虽然是件小事，却也促动人们思考，如何进一步厘清家校职责，推动家校共育，不缺位、不越位，为孩子成长提供更好的环境。

“教室卫生该由谁来打扫”，也是一道关于劳动教育的考题。我们总说德智体美劳要全面发展，“劳”为什么重要？因为“劳”不仅关系劳动技能的获得、劳动习惯的养成，更关乎意志品质的磨炼、责任担当的培养。也正因此，不久前公布的家庭教育促进法规定：“帮助未成年人树立正确的劳动观念，参加力所能及的劳动，提高生活自理能力和独立生活能力，养成吃苦耐劳的优秀品格和热爱劳动的良好习惯。”通过劳动教育，让孩子们从小热爱劳动、热爱创造，通过劳动创造播种希望、收获果实，也通过劳动创造磨炼意志、提高自己，才能为他们的成长积蓄更多能量。从这个意义上说，无论时代如何发展，劳动形态如何变化，劳动的精神内涵永不改变，劳动教育的价值永不过时。

近年来，青少年群体中在一定范围出现劳动意识淡漠的现象，劳动的育人价值也在一定程度上被忽视。究其原因，除了一些家长大包大揽、处处代劳之外，有的学校出于安全考虑，采取以课代劳、以教代劳等，也使劳动教育陷入“说起来重要，干起来不要”的处境。通过避免劳动的方式，来简化处理劳动教育和安全管理的问题，无异于因噎废食，也忽视了在实践中教会学生评估、应对、防范风险的能力，而培养这些能力本就是劳动教育的内涵之一。

相较以前，今天的学生成长环境更加优越，培养他们吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神，显得尤为重要。回到打扫教室卫生这件小事，这既是为了让校舍窗明几净，更是一堂难得的劳动教育课。家长们扭转“重智轻劳”的想法，学校在开齐开足劳动教育课的同时，也不妨利用好这些校内劳动机会，关注劳动的结果更重视劳动的过程，让学生在动手实践、出力流汗中接受锻炼、磨炼意志，也储存一份纯真的回忆。

《 人民日报 》（ 2021年11月01日 05 版）