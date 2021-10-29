坚持创新，掌握制药核心科技

本报泰州电 （记者王美华）近日，2021中国（泰州）医药峰会在江苏省泰州市落幕。作为中国（泰州）国际医药博览会常态化活动，本届峰会聚焦“新冠疫情下生物医药研发与科研创新”和“中医药产业发展与文化传播”两大主题。

本届峰会上，中科院上海药物研究所所长李佳提出，未来5到10年，全球的制药工业将从重模仿创新向重原始创新转变，我国只有始终坚持科技创新、自主创新，牢牢将核心技术掌握在自己手中，才能掌握核心竞争力。天津康希诺生物首席科学官朱涛介绍，康希诺生物研发的吸入式疫苗原理是“雾化给药”，吸入式疫苗未来或将成为一个趋势。复旦大学病原微生物研究所所长姜世勃指出，自主研发高效广谱的抗新型冠状病毒药物是目前我国亟须努力的大事。

航空医学和生物医学工程专家俞梦孙院士表示，中医是以天人合一的整体性世界观、为民众服务的医学。“规模化有序开放”是新时代中医现代化系统工程，即中医要从过去一对一、个性化为主的服务模式，转变为解决“共性问题”为主的模式。哈尔滨医科大学校长张学院士指出，基于和面向临床的科研最具生命力，将临床需求上升为科学问题，是出药出医的最好路径之一。

本届医药峰会由泰州医药高新区、中国农工民主党生物技术与药学工作委员会共同主办，中国（泰州）医药峰会组委会、农工民主党泰州市委员会承办。自2016年创建以来，该峰会逐渐成为国内知名度较高、影响力较大的行业高端学术平台。