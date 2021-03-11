赵平：进一步完善自主研发制药体系

中国癌症基金会理事长赵平。陈晨摄

人民网北京3月11日电 （记者杜燕飞）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“推动本土医药创新，助力健康中国”的专场论坛上，中国癌症基金会理事长赵平表示，要进一步完善自主研发制药体系。

赵平在论坛上表示，中国在全球排名靠前的药企屈指可数，迈向“医药强国”还需各方协同发力。对企业而言，重视研发是做大做强的必经之路。“全球排行前十名的药企，他们的平均研发投入超过20%，我国药厂研发投入比例很难达到这个规模。”赵平说。

“不管它是国有企业，还是民营企业，只要推动了中国医药的创新，做出了真正的创新药，都值得去鼓励。”赵平认为，药品研发既是科学行为也是商业行为，高额的投入不能全靠政府，但政府可以将部分新药研发费用用于支持、激发市场主体的动力。

赵平也指出，对于很多“小”“散”的民营药企而言，高额的研发投入并不现实。“我们的小药厂太多，做研发时大家都一哄而上，不利于集中力量办大事。”赵平强调，药企规模对其国际竞争力具有决定性影响， 此时产业兼并重组要充分发挥市场作用。

赵平认为，中国医药创新起步较晚，如果不能集中力量建立起一批国际性的大药厂，就很难与国际一流大厂竞争，希望各方在“医药强国”的旗帜下协同发力。