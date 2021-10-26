孕妈看过来 妊娠纹更爱这些人

十月怀胎，随着小宝宝逐渐成长，宝妈们幸福却又苦恼着，因为这时不仅自己的体形和容貌都发生了变化，就连可怕的妊娠纹也慢慢地爬上了肚皮。其实，妊娠纹也不是每个孕妈都会长，它最青睐的人你知道吗？我们又能做点什么来减少妊娠纹的发生呢？一起看看下面的文章吧。

妊娠纹 生长纹傻傻分不清？ 妊娠纹就是妊娠期间出现的一种膨胀纹，随着小宝宝的成长，皮肤的皮下组织过度拉伸，导致纤维损伤，同时孕期激素变化，加剧了这一过程，从而出现了妊娠纹。

孕期时妊娠纹呈暗红色或紫红色条纹状，分娩后半年到一年出现色素脱失、皮肤萎缩，分娩后一年演变成白色或银色条纹。很多宝妈会发现，除了肚皮，大腿、臀部、手臂甚至胸部都会出现妊娠纹。

细心的人会有一个疑问，“我没有怀孕，我的大腿根怎么也会长出妊娠纹？”其实这是妊娠纹的“好兄弟”——生长纹。和妊娠纹相似，由于皮下脂肪增长过快，皮肤拉伸、纤维断裂造成的，处于青春期身高增长过快也是可能出现的。因此青春期青少年和体重增长过快的人群也要提高警惕，预防生长纹的发生。

这五类孕妈妈妊娠纹更易“爬”上身 据研究显示，70%至90%的宝妈会出现妊娠纹。特别是以下五类孕妈更容易中招儿。

1.怀孕年龄小的孕妇更容易长出妊娠纹，研究显示，怀孕年龄越小，妊娠纹会越严重。

2.孕前肥胖，也就是孕前身体质量指数（体重公斤数除以身高米的平方）达到28的孕妇。

3.逃不掉的遗传因素，如果宝妈的妈妈出现过妊娠纹，那么宝妈出现妊娠纹的概率就会很高。

4.孕期体重增长过快，每月体重增加超过2kg的宝妈。

5.巨大儿（新生儿出生体重超过4000g）的宝妈。

妊娠纹沾上难祛除但可缓解一些号称能祛除妊娠纹的产品真的有效吗？其实，妊娠纹一旦形成是很难祛除的，在产后可以通过药物、手术、激光等治疗在一定程度上缓解或者淡化，无法恢复到最初完美无瑕的状态。

不过，别急。我们可以通过以下方法，预防和减少妊娠纹的发生。

如果你还没有怀孕，有一个足够时间的备孕期，那么你可以通过有氧运动，例如慢跑、游泳、瑜伽，注意营养均衡，增加皮肤弹性，以应对孕期皮肤拉伸。

没有备孕期直接进入孕期的宝妈也不要过分担心。孕妈可以这样做：坚持适度运动。适合宝妈的运动有很多，在产科医生指导下游泳、瑜伽、慢走，都是很好的运动，但是孕期运动要适宜，不能强求自己超负荷运动，以自己感觉舒适为宜。

控制饮食。远离高糖高油食物，孕期暂时告别奶油蛋糕、炸鸡薯条等，多以五谷杂粮、蔬菜水果、优质蛋白为主。

控制体重。这是最重要的一点，一般孕妇总体重增加10至12kg，每周体重增加0.3至0.5kg为宜，孕前肥胖孕妇总体重增加7至9kg，每周体重增加不超过0.3kg。

适当使用托腹带。托腹带可以承担腹部重力，减缓皮肤过度的延展拉伸。使用托腹带时注意不要勒太紧，留一指宽度，避免造成下腹不适。

最后一句话送给所有的宝妈：无纹是幸福的美丽，有纹是爱的勋章，理性对待妊娠纹，不要给自己太大的心理负担。

文/马甜甜（北京清华长庚医院）