2021中国（泰州）医药峰会闭幕

10月24日，中国（泰州）医药峰会年度大会落幕。中国工程院院士、航空医学和生物医学工程专家俞梦孙，中国工程院院士、哈尔滨医科大学校长张学等12位生物医药和中医药文化领域的权威专家，共同就“新冠疫情下生物医药研发与科研创新”和“中医药产业发展与文化传播”两大主题进行探讨。

厦门大学国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心主任夏宁邵、中科院上海药物研究所所长李佳、天津康希诺生物首席科学家朱涛、复旦大学病原微生物研究所所长姜世勃、中科院微生物研究所研究员严景华、内蒙古民族大学附属医院党委书记布仁巴图分别介绍了各自所在单位的研究成果。

俞梦孙在《规模化有序开放：人民健康的唯一战略》的主题报告中表示，实现人民健康是一项巨大而复杂的系统工程，“规模化有序开放”是新时代中医现代化系统工程，从而带动未来中国科技走在世界前列。

张学在报告中介绍，非小细胞肺癌做靶向治疗药物是精准医学时代的一个经典案例，但其实精准医学、精准治疗中最典型的肿瘤领域的例子是由中国人提供的，这就是急性早幼粒白血病的治疗。他认为，临床需求上升为科学问题后，这就是医药出药出医的一个最好路径。发现临床问题凝练成科学问题是能力，是素质，也是本事。基于和面向临床的科研最具生命力。

海军军医大学药学院副院长张卫东在报告表示，药方剂是中医用药的主要形式，让医生“相信中药、用准中药、用优质中药”关系到临床的安全和疗效，而阐明中药复方的药效物质基础、解析其作用机制、保障药品质量、清晰临床定位已经成为我国中药产业可持续发展的关键瓶颈问题。他认为，现代中药方剂研究体系应该包括药效物质基础研究、系统生物学研究、生产链全过程标准化，现代药理研究、网络生物学研究、国际规范循证医学研究。

内蒙古民族大学蒙医药学院教授宝龙详细介绍蒙药学历史、现状和临床应用等蒙药的基础理论、基本知识。

会议期间，峰会组委会举行《中医药科技创新与免疫力提升》闭门会，就传统艾灸科技创新及临床应用问题进行探讨。

据介绍，本届峰会由泰州医药高新区、中国农工党中央生物技术与药学工作委员会共同主办，中国（泰州）医药峰会组委会、农工民主党泰州市委员会承办。论坛召开期间，峰会组委会与江苏省区域合作交流协会，内蒙古锡林郭勒盟、通辽市有关单位和部门签订战略合作协议，旨在通过媒体传播、区域合作更好地助力中医药产业发展和文化传播。参会各方还就共同发展中医药（民族医药）文化传播平台达成共识。