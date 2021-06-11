鼻喷和雾化吸入式新冠疫苗有效性如何？中疾控专家回应

人民网北京6月11日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制今日举行新闻发布会，介绍疫情防控和疫苗接种有关情况。对于记者提出的雾化吸入式新冠疫苗的有效性和保护性问题，中国疾控中心研究员、科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣表示，雾化吸入或者鼻喷疫苗是我国早期布局的五条新冠疫苗研究的技术路线之一，目前各有关研制单位正在按计划开展鼻喷或者雾化的新型疫苗的研制，已经在做一二期临床试验，收集研究数据进行统计分析，适时组织专家论证，评价这种给药方式的安全性和免疫原性，继而在三期临床试验或者紧急使用过程中，进一步验证它的有效性。

邵一鸣介绍，由军事医学科学院陈薇团队和康希诺公司联合研制的5型腺病毒载体的新冠疫苗的肌肉注射型已经通过了国外的三期临床试验验证，在我国获批附条件上市，已经在防疫工作中正式使用了。

“雾化吸入型的疫苗，只是前一个剂型的改进，制剂配方都没有改变，仅是给药方式是使用雾化吸入的方式，来替代肌肉注射的方式。由厦门大学、香港大学和北京万泰公司研制的鼻喷减毒流感病毒载体新冠疫苗也已经完成了一二期的临床试验。目前，正在申请境外的三期临床试验，以进一步验证这种疫苗的有效性。”邵一鸣说。