国家卫健委主任马晓伟赴内蒙古调研指导疫情应对处置 重点研究滞留游客返程方案

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人民网北京10月27日电 （记者乔业琼）据国家卫健委官网消息，10月25日，国家卫生健康委党组书记、主任马晓伟赶至内蒙古调研指导疫情处置工作。

25日下午抵达额济纳旗后，马晓伟立即与当地召开座谈会，听取疫情应对处置工作汇报，共同研究推进疫情防控工作。马晓伟强调，当前疫情防控形势严峻复杂，按照国务院联防联控机制电视电话会议要求，将疫情防控工作作为当前中心任务，压实“四方责任”，守土有责、守土尽责，坚决打赢疫情歼灭战。要全面认识处置好疫情的重要性和紧迫性，全力推进各项防控措施提速提质，尽快阻断疫情传播，做好核酸检测、流调溯源、隔离转运、社区管控等措施之间衔接，加强核酸检测组织管理，协同高效开展流调，坚决做到应隔尽隔、集中隔离、限时隔离、规范隔离，坚决杜绝社区管而不控、封而不严问题，全力加强病例救治和院感防控，引导公众依法依规落实个人防护责任。严控风险隐患，加强统筹协调，妥善处理好额济纳旗滞留游客安置、感染者外转等工作。严把外防输入关口，加强重点口岸人物环境管理，坚决防范新的疫情输入。要加强组织领导，领导干部靠前指挥、下沉一线，做到分管一条线、一条线管到底，以严和实的作风、坚决果断的举措贯通工作责任链、斩断疫情传播链，确保各项措施取得实效。

26日上午，马晓伟实地调研了滞留游客安置点，详细了解滞留游客生活保障、医疗保障和核酸检测等情况，要求切实保障滞留游客生活用餐、保暖等基本生活条件，满足正常医疗用药等需求，加强心理辅导，认真细致谋划游客返程安排，尽快组织符合条件的人员返回目的地省份，确保安置游客和家人安心。

26日下午，马晓伟召开国务院联防联控机制综合组驻内蒙古工作组会议，听取疫情处置进展，分析研判疫情形势，研究推动解决核酸检测、流调、隔离、社区管控等环节问题。重点研究滞留内蒙古游客返程方案，要求稳妥安排游客返程前、返程途中、返程后各项防控措施和生活、医疗保障，确保满足返程条件后离开，不发生返程途中感染、不发生返程途中意外、不发生群体性事件。要求工作组各位同志融入当地指挥体系，紧紧依靠当地政府，深入一线，共同谋划、共同推进疫情处置工作，最大程度降低疫情影响。

据10月27日内蒙古自治区卫健委消息，2021年10月26日8时至10月27日7时，内蒙古自治区报告无新增疑似病例和无症状感染者，新增本土确诊病例12例（锡林郭勒盟二连浩特市1例，阿拉善盟额济纳旗11例），治愈出院1例（由首都机场国际航班分流至呼和浩特白塔国际机场）。

截至2021年10月27日7时，内蒙古自治区现有境外输入确诊病例3例、疑似病例1例，本土确诊病例110例（呼和浩特市土左旗2例、新城区1例，锡林郭勒盟二连浩特市16例，鄂尔多斯市伊金霍洛旗1例，阿拉善盟额济纳旗89例、阿拉善左旗1例）、疑似病例1例（在呼和浩特市赛罕区），均在定点医院隔离治疗，所有密切接触者均在指定场所集中隔离医学观察，严防疫情扩散蔓延。