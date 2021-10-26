国务院联防联控机制：部分地区核酸检测服务不够便捷 要提供24小时核酸检测服务

国家卫健委官网截图

人民网北京10月26日电 （记者张文婷）当前，我国局部地区出现小规模聚集性疫情和零星散发病例，暴露出部分地区核酸检测机构布局不合理、检测服务不够便捷、检测结果反馈不及时等问题。为进一步强化核酸检测服务，从严从紧抓好疫情防控工作，近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组发布《关于进一步强化当前新冠病毒核酸检测服务的通知》（以下简称《通知》），要求核酸检测机构要向社会提供24小时核酸检测服务。

《通知》强调，目前全球疫情仍在扩散并呈现新的特点，多国放松管控、减少出入境人员限制，我国外防输入形势严峻。核酸检测是发现新冠病毒感染者的关键技术手段，对于及时发现传染源、降低疫情扩散风险、落实“早发现”具有重要意义。各地要进一步提高政治站位，落实党中央、国务院决策部署，毫不放松抓好外防输入、内防反弹，以核酸检测为中心扩大预防，进一步加强核酸检测工作的组织部署，服务于疫情防控大局。

实现区域内、网格内核酸检测服务全覆盖

针对部分地区核酸检测机构布局不合理等问题，《通知》要求，强化核酸检测机构合理布局。卫生健康行政部门要科学布局核酸检测资源，以设区的市为单位，对核酸检测机构实行网格化设置管理。按照国务院联防联控机制《进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案》要求，所有二级及以上综合医院、传染病专科医院、各级疾控机构等，均应当具备核酸检测能力并提供检测服务。要将所辖区域划分为若干网格，按照就近、就便的原则，统筹好医疗机构、疾控机构、第三方检测机构核酸检测资源，实现区域内、网格内核酸检测服务全覆盖。卫生健康行政部门要通过官方网站、客户端、微信公众号、公共服务小程序等多种方式，向社会公布辖区内所有核酸检测机构名单、工作时间、联系电话、地址等，并及时更新，鼓励开发可视化地图便于群众查询。

核酸检测机构要向社会提供24小时核酸检测服务

《通知》明确，要提供优质高效的核酸检测服务。核酸检测机构要向社会提供24小时核酸检测服务。要加强核酸采样、送检、报告各环节衔接，在保证检测质量的前提下，发挥核酸检测仪器设备最大效能，在规定的反馈时间基础上，进一步缩短核酸检测结果报告时间。特别是对“愿检尽检”人群的核酸检测，要力争在6小时之内报告结果，并通过信息化手段及时向群众推送，鼓励根据检测量，配备新冠病毒核酸快检试剂及配套设备，减少等待时间。

对于人口流动性强的省会城市、中心城市、口岸城市、旅游城市等，要切实强化核酸检测服务。在落实上述要求的基础上，进一步扩大核酸检测服务供给，方便群众就近就便获得核酸检测服务；同时，确保在规定时间内，及时反馈检测结果，最大程度避免疫情外溢风险。