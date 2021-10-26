首个国产宫颈癌疫苗获得世卫组织预认证

人民网北京10月26日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，近日，世界卫生组织表示，厦门万泰沧海生物技术有限公司生产的国产双价人乳头瘤病毒疫苗（馨可宁®，Cecolin®)正式通过其预认证，可供联合国系统采购。

馨可宁双价人乳头瘤病毒疫苗（16型、18型）是一种注射用疫苗，在2-8℃的储藏条件下，有效期为24个月。

此次馨可宁双价人乳头瘤病毒疫苗通过世界卫生组织预认证，成为第六个通过预认证的中国国产疫苗，标志着中国疫苗产品的监管、研制和生产体系及产品质量获得了国际的广泛认可。接种人乳头瘤病毒疫苗将惠及全球尤其是广大发展中国家女性，推动世界卫生组织《加速消除宫颈癌全球战略》的实现。

国家药监局官网资料显示，人乳头瘤病毒（HPV）疫苗俗称宫颈癌疫苗，可用来预防女性宫颈癌和男、女生殖器癌以及生殖器疣。

宫颈癌是女性恶性肿瘤中发病率较高的癌种，严重威胁女性身体健康。近几年，我国HPV疫苗的研发取得了显著进展。2019年12月30日，国家药监局批准了厦门万泰沧海生物技术有限公司的双价HPV疫苗上市，为首家上市的国产HPV疫苗。