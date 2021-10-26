铲屎官注意 猫抓病了解下

在众多宠物中，最受欢迎的莫过于——“喵星人”了。所谓“撸猫一时爽，一直撸猫一直爽”。喵星人愉悦了铲屎官的身心，但是铲屎官可能会忽略了对喵星人的定期体检，而这小小的疏忽，可能会给铲屎官的身体健康埋下大大的隐患，“猫抓病”就是其中之一。

猫抓病是什么鬼？ 如同人体表面携带很多非致病菌一样，猫身上也会携带许多细菌及寄生虫（比如跳蚤等）。这些细菌及跳蚤并不会导致猫生病，但是如果人被感染的猫或跳蚤抓伤、咬伤就会致病，这种疾病叫猫抓病。

铲屎官在沉浸式撸猫时，喵星人会舔舐铲屎官的眼睛、嘴巴或皮肤，而喵星人舌头上的小倒刺会造成皮肤黏膜上细小的伤口，或者铲屎官的皮肤黏膜本身存在开放性的伤口，在舔舐的过程中，猫或猫蚤携带的细菌就会侵入铲屎官体内。

如同新生儿抵抗力较弱一样，刚出生的小猫或者幼猫比成年猫更容易感染及携带这些细菌，更容易导致铲屎官患病。成年猫因自身免疫系统的逐渐完善，抵抗力增强，以及铲屎官定期带喵星人体检驱虫，携带猫蚤及细菌的机会将会大大减低。

如何判断是否中招儿？ 一般在被感染（被咬伤或抓伤）3至10天后，伤口附近的皮肤会发红、肿胀，看起来像一个圆形的肿块或者丘疹，相应区域的淋巴结会肿大，还有可能出现发热、头痛、乏力和食欲下降等不典型的临床表现；极少数情况下会出现意识障碍、视力异常、罹患肝脏疾病。

出现猫抓病的症状该怎么办? 当铲屎官出现上述症状时，需要引起注意及警惕，建议去有检测资质的正规医院进行检测，明确是否患病。若确诊患病，部分症状会在几周内自行消失，医生通常会开具抗生素来进行治疗。同时，不要忘记给喵星人进行体检及除虫。

如果症状持续不缓解，比如淋巴结持续进行性肿大，多发及新发淋巴结肿大，就有必要进行淋巴结活检，明确是否因长期慢性炎症刺激导致罹患血液系统疾病，建议及时到血液科门诊就诊。

如何预防猫抓病？ 为了避免铲屎官罹患猫抓病，建议大家在撸猫时，避免被喵星人咬伤或抓伤，与喵星人玩耍后及时洗手，定期带喵星人体检并去除猫蚤，若不慎被咬伤或抓伤，立即用流动的清水和肥皂进行清洗。

值得注意的是，汪星人也会携带相应的细菌，被汪星人抓伤咬伤后，除了需进行狂犬疫苗注射外，也要警惕发生猫抓病的可能性。

文/包芳（北京大学第三医院）