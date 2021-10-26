激活医保电子凭证何以成行骗关键环节

秋实

2021年6月底，广西贵港公安网安部门在工作中发现，有人利用“村推”激活电子医保凭证的时机，在农村地区大量注册网络黑号。通过侦查走访，专案组发现了一个以谢某禄为首的专业“村推”团伙，他们以“××宝公司免费激活医保电子凭证”的名义，冒充××宝外聘服务团队，骗取当地医保部门的信任和支持，令有号召力的村干部召集村民集中进行办理。近日，专案组开展抓捕行动，将该诈骗团伙一网打尽。

通过互联网进行个人信息收集，然后化零为整，在网上打包买卖，是个人信息泄露比较常见的方式。然而，短短几个月的时间，数以万计的村民的个人敏感信息被该团伙以人工逐一录入的方式获取，这种信息泄露现象很少见。在村民和他们的亲人当中，没有“明白人”质疑并深究该团伙的身份与动机，个中原因值得深思。

骗局未能在一开始就被识破，除了村民的防骗意识不高外，还因为骗子将这次活动进行了包装：既有村干部召集，又有大量村民集中激活，怎么看都像是由相关部门主导的一项正常活动。进一步而言，村干部之所以愿意为这事“跑前跑后”，不仅因为该团伙“工作证件”齐全，而且还因为他们拿着医保局文件通知，打着医保局官方电子标语。

当前，各地都在大力推广医保电子凭证，凭证激活率和使用率成为考核评估下级执行和落实上级政策的一项指标。站在当地医保部门的角度来看，有机构免费帮助村民激活电子医保凭证，不仅可大幅提升医保电子凭证的激活率，而且似乎也没有哪个环节可让村民遭受损失。容易忽视的是，个人信息也能产生经济利益，骗子利用个人信息大量注册网络黑号，就会有不少非法所得进账。

数以万计村民的敏感信息以一种少见的方式遭到集中泄露，是一种值得高度重视的现象。基层工作千头万绪，有些工作需要外包，针对基层民众推出的免费帮扶或爱心项目也不应一概拒绝，但骗子可能打着这些幌子行骗乡里，基层单位在与外面的机构和个人开展合作时，除了要全面评估风险之外，还要强化过程监管，别等行骗行为已经得逞，方才发现当初的信任与支持是多么草率和荒唐。