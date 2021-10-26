本轮疫情传播呈现两大特点 做好这几点很重要！

当前，国外疫情持续蔓延，季节因素叠加，容易引发疫情传播扩散。10月17日以来，国内出现多点散发本土疫情，呈快速发展态势，一周之内已波及11个省份。关于疫情源头目前还在流调溯源中，从传播链来看总体比较清晰，截至10月23日24时报告的133例感染者中106例与旅行团传播链有关，涉及到13个旅游团或自驾游。

波及范围广 存在进一步扩散风险

目前发现的跨地区感染者绝大多数与旅游团或自驾有关，潜在风险人员的跨地区流动性大，涉及到的省份较多，疫情存在进一步扩散的风险。

记者梳理各地卫健委通报的数据统计发现，多名感染者的轨迹交集在额济纳旗旅游景区，本轮疫情的传播链条可以看到上海旅行团、兰州旅行团、北京旅行团、云南旅行团等。

内蒙古：10月23日，内蒙古第四医院报告1例新冠肺炎疑似病例马某某，某旅行社导游。10月14日至10月19日期间，马某某在阿拉善盟额济纳旗、甘肃、青海、广西带团旅游。

北京：10月22日2时，北京市昌平区疾控中心报告4例内蒙古旅游返京人员新冠病毒核酸检测阳性。该4人于10月12日一同自驾出游，于10月16日返京。10月21日，其中2人分别向村（居）委会报告，曾于10月12日在内蒙古额济纳旗旅游并在一餐馆用餐。

甘肃：10月21日12时-24时，甘肃新增3例确诊病例。其中一病例吴某某，10月8日-20日带团在宁夏自治区银川市、内蒙古额济纳旗，以及甘肃省兰州市、甘南州、陇南市、天水市旅游。

湖北：10月20日，湖北天门新增2例本土确诊病例，曾在额济纳旗、酒泉等地旅游。

贵州：10月19日，贵州遵义通报一名确诊病例。10月9日至10月17日，他在兰州、酒泉、额济纳旗、张掖、西宁、重庆等多地游玩。10月20日，和他一同游玩的密接也被确认为无症状感染者。

陕西：10月9日，上海老年旅行团一行7人从上海经停西安飞往甘肃张掖。当日17时，从宁夏银川前往张掖的艾某某和一行七人见面。10月9日至15日，8人在嘉峪关、额济纳旗等地自驾旅游。10月15日，上海老年团7人持核酸检测阴性证明抵达西安。10月16日至18日，西安本地人王某陪伴老年团中的5人在西安游玩，随后，老年团7人及王某共8人先后核酸检测呈阳性。

此外，交通工具、餐厅成疫情聚集点。动车D2746关联15例阳性病例，火车K42关联5位阳性病例，并且在多名确诊病例的轨迹通报中，都曾出现内蒙古额济纳旗达来呼布镇桐楠阁餐厅。从公开的病例行程轨迹可发现，多名病例还有因出现不适症状后自行购药的情况。

传染性强 引起续发传播风险高

据陕西省疾控中心10月23日消息，17日报告阳性的2名上海游客系德尔塔毒株。另据内蒙古日报10月21日报道，内蒙古自治区综合疾控中心对阿拉善盟额济纳旗2例本土病例进行新冠病毒基因组序列测序，均属于德尔塔变异株。

德尔塔毒株具有传播力强、潜伏期短、病毒载量高、病情发展快等特点，目前已成为全球疫情流行的最主要毒株。

10月24日，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，本起疫情的病毒为德尔塔变异株，部分病例的呼吸道样本病毒核酸载量高，提示病毒排毒量大、传播力强，在暴露人群中引起续发传播的风险高。

总体上看，目前疫情处于快速发展阶段，非旅行团的病例数量开始增加。预计随着风险人群排查和筛查工作持续开展，未来几天发现病例数将继续增多。疫情波及范围可能进一步扩大。根据现有流调和病毒测序结果，病例的病毒全基因组序列与国内此前的疫情的同源性低，提示本次疫情是由一起新的境外输入源头引起。

再次强调 注意出行安全、保持良好生活习惯很重要

针对近期国内多点暴发疫情的情况，文化和旅游部市场管理司司长刘克智提醒广大游客朋友，密切关注国内疫情动态和中高风险地区变化情况，不要前往中高风险地区旅游。

刘克智建议，旅游行程中要充分理解并自觉遵守查验健康码、测温、规范戴口罩等防控要求，勤洗手、勤通风，养成“一米线”好习惯。出现咳嗽、发热等症状时，应停止游览并及时就医。

10月22日0-24时，甘肃卫健委通报一例病例，董某某，近期无外地旅居史，经大数据分析，曾与兰州市确诊病例93在张掖市甘州区县府街穆斯林餐厅同一时间用餐。这一情况再次提醒我们，在疫情常态化的情况下，外出就餐时，一定要保持手部清洁，用流动水、洗手液洗手，尤其是在就餐前、如厕后或手接触污物后。在等餐的时候尽可能避免触碰餐馆内的公共物品，相隔1米以上，尽量缩短就餐时间，减少同行人员之间的交流。

图片来源：中国疾控中心

在日常生活中，按要求佩戴口罩。口罩盖住口鼻和下巴，鼻夹要压实；口罩出现脏污、变形、损坏、异味时需及时更换，每个口罩累计佩戴时间不超过8小时；在跨地区公共交通工具上或医院等环境使用过的口罩不建议重复使用。不要上下或者内外反戴口罩，更不要戴口罩时露出口鼻。

此外，根据专家研究论证结果和疫情防控需要，近日国务院联防联控机制启动了新冠病毒疫苗加强免疫接种工作，完成国药中生北京公司、北京科兴公司、国药中生武汉公司的灭活疫苗和天津康希诺公司的腺病毒载体疫苗全程接种满6个月的18岁及以上人群可进行一剂次的加强免疫。

吴良有表示，根据疫情防控需要，目前加强免疫接种优先在感染高风险人群和保障社会基本运行的关键岗位人员中开展。同时，要求各地统筹考虑口岸、边境、重大活动等疫情防控需要和60岁及以上等感染后导致重症风险高的高危人群等因素，扩大加强免疫接种人群范围。对其他符合条件且有接种需要的人群也提供加强免疫接种服务。