位于贺兰山下黄河之畔的宁夏银川市贺兰县经过多年发展，光伏养鱼、鱼菜共生、稻田养鱼养蟹等低碳、绿色渔业种养殖系统已经成为当地渔业发展的典范。图为银川科海生物技术有限公司园区池塘里种植的净水浮床植物。

新华社记者 王 鹏摄

可以查询碳足迹的商品进入市场、大餐厅小饭馆积极开展光盘行动、节能家电畅销、共享单车遍布街头巷尾……如今，“减污降碳”已渗透到普通民众的衣、食、住、行日常生活中，企业、居民都在以实际行动助力“碳中和、碳达标”。



追踪碳足迹

一件使用零碳天丝莫代尔纤维的儿童家居服，从原材料获取、纱线加工、面料织造、面料染整、制成服装、到品牌采购和后续运输，在全生产和供应链过程中，总共排放多少二氧化碳呢？

中国纺织服装行业全生命周期评价工作组公布的足迹测评结果显示：三款使用零碳天丝莫代尔纤维的儿童家居服，在莫代尔纤维生产阶段的碳足迹值降为0。在到消费者手中之前所有环节中，三款家居服分别向大气中释放了2.97千克、2.37千克、3.33千克的二氧化碳。

众多服装企业在“减污降碳”的路上深耕创新并积极实践。今年夏天，“中国品牌碳中和·加速行动”发布会在宁波举行。在本次发布会上，太平鸟推出了品牌25周年纪念T恤，每一件都印有可以查看碳足迹信息的二维码，并承诺2030年前标识太平鸟100％产品的碳足迹信息。在太平鸟时尚中心参观的王小姐说：“现在买衣服不光看款式，更要有环保意识。购买、穿着低碳的衣服，每个人都可以是低碳生活的行动者！”

减污“魔术”

“民以食为天”，一顿好的饭菜离不开顺手的厨具，而高效、绿色、节能、低碳的能源非电器莫属。

正在苏宁易购了解电磁炉的一对新婚夫妻笑眯眯地对笔者说：“现在电厨具越来越讲究节能了，我们作为消费者也愿意为科技、为环保理念买单。”妻子高兴地说，这次重新装修，“以旧换新”节省了不少开支。

“以旧换新”是节能减排的助力活动之一，据北京苏宁易购总经理郝嘉介绍，2020年苏宁易购家电回收单量达315万，换新电器234万单，总转化金额近70亿元。

既要做好“碳排放”的源头控制，也要力行“污染源”的转化利用。今年4月，山东省胶州市试点垃圾分类新办法——厨余垃圾生物堆肥。小区业主每天将烂菜叶、鸡蛋皮、剩饭、茶渣等厨余垃圾分类放在门口，由小区物业工作人员上门收取，并统一送到小区西门的垃圾房，和破碎的枯枝落叶一起、混合菌种，做成“堆肥三明治”，大约60天就能完成一次生物堆肥。

家住胶州市三里河街道的赵阿姨刚刚领到此次的肥料：“这个拿回去种花、养菜都是很好的！用上这个生物肥料，家里种的黄瓜和朝天椒就像变魔术，长势十分喜人！”这种巧妙又神奇的减污“魔术”在北京市昌平区、江西省上饶市、成都市遵道镇等都进行了试点。

劲吹节能风

走进家电商场，处处感受到“节能风”：一大半以上的家电都有“节能标识”。据销售人员张女士介绍，现在空调由原来的三级能效标识换成了五级能效标识，消费者能更直观地看出空调能耗的情况。“一天不到1千瓦时”成了张女士所在商户出售的空调的最好广告语。

“购买电器我更愿意选择一级能耗的节能家电，”正在国美电器挑选空调的韩先生告诉笔者，“虽然一级能耗的家电会贵一点，但从长远的电费支出和我们自身的环保理念来看，这样挑选是非常合适的。”

在市民们自发购买节能家电的同时，政府也不断出台政策对节能产品进行补贴，鼓励市民们践行低碳生活。

湖北武汉市正推进建设以集中展示低碳绿色发展为特色的城区、园区、社区和企业，形成具有示范效应的低碳生产生活武汉模式。武汉市生态环境局大气处相关负责人表示：“低碳不仅是企业行为，也是市民应遵循的生活方式。”据介绍，武汉市将启动“低碳生活家+”行动计划，建设“碳宝包”低碳生活家平台，引导消费者选择节能空调、冰箱、热水器等节能家电低碳产品。

“骑”乐无穷

近年来，越来越多的人选择放下方向盘，改骑共享单车或电单车。生态环境部环境发展中心与中环联合认证中心发布的《共享骑行减污降碳报告》显示，在共享电单车的出行中，用户增长了逾4倍，有超过31%的出行替代了以小汽车为主的高碳出行。佛山、昆明、南昌、长沙、银川、重庆、沈阳、呼和浩特和茂名等城市，跻身新晋低碳出行城市的行列。

为倡导绿色生活方式，生态环境部宣传教育中心为美团减污降碳成绩前100名用户颁发了首批“减污降碳达人”证书和一张全年免费骑行卡，认可共享单车用户骑行减碳的贡献。“收到证书非常自豪，能让我们普通市民知道自己为减污降碳做了哪些贡献，能够更好地助力碳中和。”一名获得“减污降碳”证书的骑行达人说。

全国范围内，“80后”“90后”用户成为骑行主力。来自中国传媒大学的大三学生小陈打开美团进入骑行频道，向笔者展示他的个人减碳成绩单：你是减碳界的探索先锋，总骑行天数185天，骑行677次，总骑行里程647.8公里，累计减碳29962克，相当于减少了136.2公里的小汽车出行，相当于种了5.99棵树。

共享单车及电单车已成为打造低碳高效交通体系、降低城市污染物排放的新兴方式。报告称，自运营以来，美团单车及电单车用户累计减少二氧化碳排放量118.7万吨，相当于减少了27万辆私家车行驶一年的二氧化碳排放量。