密码，让百姓生活更安全

密码技术是保障网络与信息安全的核心技术和基础支撑，通过加密保护和安全认证两大核心功能，可以完整实现防假冒、防泄密、防篡改、抗抵赖等安全需求，在网络空间中扮演着“信使”“卫士”和“基因”的重要角色。信息化、网络化、数字化高度发达的今天，密码技术已经渗透到了社会生产生活各个方面，重要网络和信息系统、关键信息基础设施、数字化平台都离不开密码的保护。5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链、量子通信、数字经济等新技术新业态都与密码紧密融合。密码与老百姓日常生活也息息相关，身份认证、消费支付、网络交易、个人信息保护、财产保护等，背后都有密码在发挥着作用，密码的应用可谓无处不在，有力维护了社会正常运转和交易秩序，保障了公民、法人和社会组织的合法权益。

——保障在线支付安全。网上支付、手机支付等在线支付方式已成为老百姓日常消费支付的主要方式。各大支付平台都使用密码技术实现用户身份认证、交易数据验签等功能，确保支付数据的机密性和完整性，保护用户资金等敏感信息不被盗用、输入的交易资料不被篡改，防止业务损失或服务中断，为保护消费者资金安全，防止欺诈、套现、洗钱等违法犯罪行为发挥了重要作用。

——助力“互联网+政务服务”。公积金管理部门利用密码技术，为个人办理公积金业务提供在线身份核实认证、各类申请表电子签名，实现公积金网办大厅全程电子化，查询、提取、贷款等业务全部线上办理，为存缴单位和职工提供优质、便捷、高效的服务。电子营业执照和电子印章利用密码技术，支持市场主体身份全国范围内的在线验证和识别，降低市场主体办事成本。自2021年1月起，北京市新开办企业可在获得电子营业执照的同时免费获得一套电子印章。

——服务居民医疗健康数据管理。卫生信息系统利用密码技术，实现各级卫生行政部门和各级各类医疗卫生机构及其工作人员的统一身份认证，有效满足了居民医疗健康数据的完整性保护、可信时间及责任认定等安全需求，在防止假冒身份、篡改信息、越权操作、否认责任等方面发挥了重要作用。特别是在抗疫斗争中，通过采用密码技术，国家疾控数据直报、“防疫健康码”等实现了传输不中断、信息不泄露、数据无篡改，可靠电子签名及安全电子病历在医疗系统大量应用，为政府、社区、单位联防联控、复工复产提供了有力支撑。

——支撑智能电表安全快捷。智能电表采用商用密码对电力用户进行身份鉴别，对用电关键数据进行签名、加密，保障用电信息采集、用电控制、用户电力缴费等业务的顺利开展和安全可靠运行。目前，智能电表已经遍及千家万户，老百姓使用手机就可以查询电量、缴纳电费。方便快捷的背后，离不开密码技术的保护和支持。智能电表的广泛应用，在便利了群众日常生活的同时，对支持阶梯电价政策、推动节能减排也发挥了重要作用。

——便利高校毕业生就业升学。北京大学、清华大学等高校利用密码技术，将电子成绩单等传统纸质证明材料电子化，加盖基于密码技术的可靠电子签名及可信时间戳实现信息防伪，达成电子成绩单等证明材料互信互认，验证时间从之前的三周缩短至“秒级”，极大便利了广大毕业生办理就业、升学等业务。

密码赋能高质量发展，密码护航百姓生活。2019年10月26日《中华人民共和国密码法》颁布以来，密码应用保障领域全面拓宽，产业生态持续繁荣壮大，科技创新成果显著，社会公众密码安全意识进一步增强，密码在维护国家安全、促进经济社会发展、保护人民群众利益中的作用日益凸显。

——密码应用保障领域全面拓宽。在公安、社保、交通、能源、水利、教育、广电、税务等领域，密码应用不断向纵深拓展，充分发挥了在保障国家网络与信息安全中的核心重要作用。银行卡、网上银行、移动支付、条码支付及非银行支付等各类电子支付中的密码应用不断深化。采用密码的身份证件、社会保障卡、应急广播、数字电视、不停车收费（ETC）系统、交通一卡通、增值税发票系统等实现规模化部署，密码在一大批国家和地方政务网络系统中得到广泛应用。

——密码产业生态持续繁荣壮大。密码从业单位数量和规模不断增大，密码应用与创新发展示范基地、行业密码应用研究中心和产业园区建设蓬勃开展。密码检测认证体系不断健全，为推动密码科学化规范化管理，促进密码产业健康有序发展提供了坚实支撑。市场监管总局与国家密码管理局联合发布一系列规范性文件，进一步明确商用密码检测认证工作原则、工作机制和实施要求。组织开展商用密码应用安全性评估试点，推进评估标准、技术、机构、人才支撑体系建设。全国电子认证服务机构签发的数字证书，广泛应用于金融、税务、教育、电信、电子商务以及电子政务等领域，产生了重大的社会效益和经济效益。

——密码学术交流和人才培养加速推进。密码学术交流繁荣发展，中国密码学会聚焦密码技术新成果和新方向，搭建产学研交流平台，举办国际密码学术会议，发布《中国密码学发展报告》。2021年3月，教育部正式将“密码科学与技术”列入新增普通高等学校本科专业目录，7所高校从今年秋季开始招收密码本科生；“密码技术应用”专业已纳入职业教育专业目录。人力资源社会保障部会同市场监管总局、国家统计局发布新职业信息，将“密码技术应用员”确定为新职业。上述举措为有效满足社会密码人才应用需求，提升密码科技创新实力提供了坚实的人才支撑。

——社会公众密码安全意识进一步增强。各级密码管理部门深入贯彻《中华人民共和国密码法》要求，落实密码安全主体责任，健全完善密码安全管理工作机制，提高密码安全风险防范能力和水平。今年“4·15”全民国家安全教育日期间，国家密码管理局以“统筹发展和安全，筑牢维护国家安全的密码防线”为主题，在全国范围内组织开展密码安全宣传教育活动，各地区各部门精心准备、踊跃参与，有力提升了全社会的密码安全意识。

做好新时代的密码工作，事关人民切身利益。各级密码管理部门将深入践行“密码安全为人民”的理念，全面推进《中华人民共和国密码法》的贯彻实施，积极促进密码与数字经济、数字政府、数字社会的融合应用，不断筑牢密码安全防线，让百姓的生活更安全、更便捷，努力提升人民群众在网络空间的获得感、幸福感、安全感！

《 人民日报 》（ 2021年10月26日 06 版）