2021年“北京京惠保”正式上线

10月25日，“北京京惠保”新闻发布会举行。2021年“北京京惠保”经过保障升级后，正式上线。作为北京市医保参保人的商业补充医疗保险，2021年“北京京惠保”紧密衔接基本医保，以惠民价格提供高额保障，助力北京多层次医疗保障体系的建设。

据了解，“北京京惠保”作为在北京区域内发售的惠民商业保险计划，自2020年10月首次推出以来，受到150多万广大北京市民的青睐，成为北京基本医保的有力补充。单次赔付最高金额32.37万，平均理赔时效0.18天，赔付年龄最大97岁，最小11个月。

2021年“北京京惠保”在原有承保方案的基础上做了升级，通过更优的保障方案，为首都市民提供多样可选的惠民保险保障及健康管理服务。一是保障范围扩充。二是特药目录扩充，由17种增加到60种。三是健康服务扩充。由18种服务扩充至涵盖健康促进、疾病预防、健康体检、健康咨询、就医服务、慢病管理、康复护理等七大类型24种健康管理服务项目，整体保障更加全面。

其中，特定高额药品包含国内30种和国外30种，主要参考北京地区肿瘤发病率情况，覆盖了肺癌、白血病、淋巴癌、前列腺癌、乳腺癌、肾癌、肝癌、卵巢癌、甲状腺癌等癌症。在符合赔付条件的情况下，0免赔额，按90%比例赔付，大大减轻癌症患者的经济负担。值得一提的是，2021年“北京京惠保”特定高额药品目录，包含了先进特药治疗保障。

2021年“北京京惠保”延续了参保门槛低的特点，只要是北京医保在保状态的参保人（含城镇职工、城乡居民）或公费医疗参保人，均可参保。不限年龄，老少同价，不限户籍，享受北京医保的退休人员也可以参保，为不同年龄的被保险人带来更多医疗保障。

此外，再次参保的老用户将免除以下四项服务等待期：重疾就医协助、重疾住院医疗费用垫付、靶向药基因检测和报告解读、出院后日间照护。而且上个保障年度内罹患重症的老客户继续参保的，可享受与普通客户同样的保障水平。

据了解，即日起，北京医保参保人，可关注“北京京惠保”微信公众号，或者搜索“北京京惠保”，进行线上参保。参保期截至2021年11月30日，保障自2021年12月1日起正式生效，期限一年。