眼科专家提醒：目前不存在扭转近视神器

人民网北京7月14日电 （记者乔业琼）近年来市场上关于儿童近视眼预防的方法和设备有很多，家长应该如何科学为孩子进行选择？对此，在7月13日国家卫健委就儿童青少年近视防控和暑期学生健康有关情况举行的发布会上，全国防盲技术指导组组长、中华预防医学会公共卫生眼科学分会主任委员王宁利重点介绍了国际上和科学界已经认定的对近视眼防控有效的几个手段：

一个是在近视眼防控方面，角膜塑形镜被证明在防止眼轴增长方面有一定的作用。

二是低浓度的阿托品，经过两三年的观察，确实对近视眼的进展有一定保护作用。但是现在的科学研究，目前为止最多是三年，个别地方有超过三年的观察。目前国家药监局正在对这个药物做评价，现在作为院内制剂在使用，建议最好在医生指导下使用。

三是软性的周边矫正的接触镜，以及现在戴的防控的周边离焦矫正的镜子，有一定的效果。但比前面几个技术稍微差一点。

王宁利表示，这些都是医学界公认的，正面清单里面的。当然现在产品诞生的非常多，在没有做科学评价之前，只能告诉大家，不能给出结论和建议，但鼓励在这个领域创新发展。希望企业能够更多地和大专院校、科研机构相结合，对所有的产品能给出科学评价。

面对市场上众多近视眼矫正防控设备，王宁利建议说，一定要看批准的文号，是电子产品、三类器械还是医疗器械？一般情况下，在近视眼防控上可选择的技术就是以上提到的内容。大部分宣传广告上，作为近视眼防控的产品大部分只是缓解视疲劳的。

“希望科学发展以后能实现逆转近视眼，但目前来说，还不存在让近视眼逆转的神器。” 王宁利说。