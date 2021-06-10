北京公共场所安装“AED”越来越多 “救命神器”要装还要会用

天气炎热，早晚温差和空气湿度较大，中暑、昏迷、心脏突发不适等情况容易出现。北京地铁配置的AED设备（自动体外除颤仪）前几天首次救人成功，再次引发人们对“救命神器”AED的关注。

记者近日探访地铁、商场、写字楼和基层街道等公共场所发现，一年来AED等急救设施设备配置提速。相关方面也多次组织培训、设立了专人负责制。

地铁

多线路添置AED 图文指示不难找

地铁1号线五棵松站A口，地铁安检人员正在紧张工作。在他们身旁几米的墙边，有一个高约1.5米的橙色柜身的AED设备。设备正面写有“仅供紧急时使用”，且有设备厂商信息和北京市红十字会字样。

记者在五棵松站走访发现，站台多处宣传框内，都有AED设备及其位置的文字提示，并用图示标出乘客和AED的位置。“设备一切正常，这个是去年安装的。”一名值班工作人员表示，AED设备可在乘客身体遇到紧急情况时应急救助使用，平时主要是归车站管理，“不止五棵松站，目前1号线所有车站都有了。”

“您咋了？身体不舒服吗？”在由京港地铁运营的地铁4号线动物园站，当记者询问AED设备的情况时，一名工作人员关切地问道。他表示，该设备是去年11月配置好的，可以为紧急情况下有需要的乘客提供更多帮助。记者注意到，装有AED设备的白色柜体上不仅有“自动体外除颤仪”几个字，同时也有操作步骤的说明图解，并提示该设备为“急救设备，非紧急情况勿动”。

当天，记者走访地铁1号线、2号线、4号线、13号线、14号线等线路，发现各站点均配备了AED设备。有的线路站点上，AED设备位于地铁站的出入口处，有的则配置在站台层。多名工作人员表示，一旦乘客遇到突发身体状况尤其是心脏问题，站内工作人员将在第一时间使用该设备给予救援，“我们都有过培训的”。

据京港地铁官微消息，京港地铁所辖全部78座车站均已完成自动体外除颤仪（AED）的配置工作。为更好地保障乘客的出行安全，京港地铁方面也多次组织员工参加由北京急救中心、北京市红十字会等机构开展的急救培训。截至目前，京港地铁所辖各车站一线工作人员中，督导及以上人员已100%完成急救专业机构培训，并取得了资格证。而据北京地铁官微消息，截至5月底，公司已完成3100余名员工的初级急救员培训取复证，具备AED使用资质。年底前，还将继续完成1300名员工的培训工作。

街道

区红会指导安装 基层人员都熟悉

上午10点，朝阳区八里庄街道政务服务中心里，人们正在有序排队等待办理业务。大厅一角一个高约1.5米、宽约半米、正面印有“AED操作指南”的智能急救站十分醒目。“这是今年1月29日，区红十字会过来指导安装的，主要是为了应对一些突发情况。”八里庄街道民生保障办公室科长郭晓敏介绍说。这个智能急救站不仅有自动体外除颤功能，还提供了诸如包扎用品、止血用品等医用耗材。

当工作人员拿出手机扫码登录、打开舱门时，智能急救站顶端的警报立即响了起来。“使用它需要提前下载程序并注册。机器有后台，缺什么东西也能监测，AED除颤包没放对位置也会有提示。”郭晓敏表示，此智能急救站的投入运行，有利于第一目击者在第一时间对突发疾病的人员施救。而这正是人流量大、为民服务的公共场所需要的。

“只要有人过来办事，这个急救站就一直‘待命’。”八里庄街道政务服务中心负责人金容惠说，平均每天有100多人来到大厅办事，且大多是退休人员、低保人员、残疾人员，“这部分人的身体相对容易发生突发情况。”她表示，经过此前几轮培训，目前中心30名工作人员已全部会使用AED设备。其中，有两位还持有急救证。不过即使如此，中心也安排了专人负责管理设备。

而在香河园街道政务服务中心一楼大厅，同样安装了智能急救站。

“去年11月16日安装的，现在一直有序运营着。”香河园街道民生保障办公室副主任贾辉说，安装设备当天，区红会便对大家进行了培训。今年5月，街道政务服务中心又组织了第二次培训。“每年我们都有急救培训的活动。目前中心30多名工作人员，约70%至80%的人都会使用急救设备。”贾辉透露，今年还将继续邀请区红会的专业讲师到街道进行急救知识培训。

“我们大厦里有38家公司，5300多人在这里工作。”海淀区学清嘉创大厦物业负责人乌疆介绍，正因为考虑到上下班人员密集，物业公司才专门申请经费安装了一台AED设备。如今，这台在一楼大厅里的AED设备不仅每天保持“警惕”状态，同时也有专人负责定期维护。“除了我们这台，大厦也有公司自己安装了一台。”乌疆表示，有AED设备在大厦里，大家心里就踏实一些。

虽然学清嘉创大厦的AED安装以来还没真正救过人，但每年都会组织急救培训和应急演练。“今年的应急演练6月8日举行。接下来，我们将根据大厦的实际情况，可能未来还会多配置点AED设备。”

运用

科学使用AED 与120系统挂钩

“AED虽然简单，但也要科学运用。”北京急救中心主任医师陈志说，对于AED设备，国家的管理规定是不仅专业人员可以使用，普通公众也可以用。但推荐是由经过急救培训的公众使用，也即使用者需经过专业部门的急救科目培训。公众在没有接受培训的情况下，也可以在120调度指导下进行AED设备操作。

陈志认为，安装AED设备的公共场所单位，有责任让员工接受规范化的急救培训，特别是AED使用培训。而设备维护的责任，需要供应商与购买单位之间签订好合同，以保障突发情况下AED设备性能完好、电池充沛、标示清楚、及时可用。

陈志还透露，目前北京公共场所约有1000多台AED设备，但与北京120系统挂钩定位的只有约170台。“公共场所单位应主动和120联系，告知自己的设备信息，提高本单位AED的利用效率，具体联系专线电话为66060110。”他表示，购买安装了AED的大型公共场所单位可拨打这个电话，而后将有人员到现场检验设备是否合格、规范，方便定位在120调度系统里。一旦有急救呼叫，便可提高利用效率。记者 李松林