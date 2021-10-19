直播预告：心血管疾病患者如何安全地运动？

常说“生命在于运动”，医学上也建议即使患病也应该注重体育锻炼。但运动对于心脑血管疾病患者来说却是一种考验。他们常有心悸、气短、胸闷不适、肢体无力等症状。他们应该如何来合理安排运动时间和运动量，做到既有利身体健康，也有利于自身安全呢？

10月20日14:00-15：00，北京医院心血管内科主任汪芳将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，与大家就“心血管疾病患者如何安全地运动？”话题进行交流。

嘉宾简介

汪芳，医学博士，主任医师，博士生导师。北京医院心内科主任。学术任职中国医药卫生文化协会心血管健康与科学运动分会会长、中国老年学会心电与心功能分会第一届委员会总干事；中国医药教育协会药物临床试验研究标准评价分会主任委员；中国老年保健协会智能生活方式医学专业委员会副主任委员；中华医学会心血管病学分会心血管病影像学组委员；中国心衰联盟常委；中国医疗保健国际交流促进会心血管疾病预防与治疗分会常委，中国医师协会心血管内科医师分会委员，中国医学影像技术研究会常务理事，中国医师协会超声心动图工作委员会常委；中国抗衰老促进会慢病防控工作委员会专家委员会副主委，中国老年学和老年医学学会老年病学分会心血管病精准医疗专家委员会常委，北京医学会心血管病学分会委员会委员，北京市第四批阳光长城慢病预防微博科普专家等。国家健康科普专家库成员；担任《中华心血管病杂志》第十届编辑委员会通信编委，中国医学影像、中国全科医学等杂志编委。

擅长：冠心病、高血压、高脂血症、心衰、心律失常等疾病的药物治疗及临床评价，在超声心动图诊断心血管疾病方面有丰富的临床经验。

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