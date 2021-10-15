吃盐这件“小事”，您做对了吗？（健康直通车(第68站)）

北京大学临床研究所武阳丰教授与澳大利亚乔治全球健康研究院布鲁斯·尼尔教授团队的最新研究发现，中国人只要在做饭时将厨房里的普通食盐换成低钠盐，就可以显著降低罹患脑卒中、心脏病和全因死亡（即无论什么原因引起的死亡）风险。这项具有重大意义的研究近期在欧洲心脏病学会的“热线研究”上公布，并同时发表在《新英格兰医学杂志》。

食物中咸味最主要的来源是食盐，而吃盐是有学问的。吃对了，人与健康相伴；吃错了，疾病与人纠缠。吃盐有学问，为什么建议吃低钠盐？听听低钠盐与脑卒中研究项目中方负责人、北京大学临床研究所常务副所长武阳丰怎么说。

历时多年，一项可挽救上百万人生命的科学发现

武阳丰介绍，在全球范围内，过量摄入食盐（每天摄入超过5克）导致每年300万人死于心脏病、脑卒中等相关疾病。其中，4/5来自中低收入国家，近一半的人年龄在70岁以下。吃盐过多导致大量的高血压患者，后者又进一步导致脑卒中、心脏病以及过早死亡频发。

根据历年的全国营养调查数据，与世界多数国家相比，中国居民钠摄入量偏高，而钾摄入量偏低。中国千百年形成的饮食习惯和饮食文化，使许多人很难改掉高盐饮食习惯和口味。因此，低钠盐尤为适合中国人群。

“通过把普通食盐换成低钠盐，我们可以挽救中国乃至全球上百万人的生命，同时让他们吃得香且活得长。”武阳丰介绍，低钠盐与脑卒中研究由北京大学医学部和澳大利亚乔治全球健康研究院牵头，河北省疾病预防与控制中心、中国医科大学、宁夏医科大学、山西省长治医学院和西安交通大学共同完成，在中国河北、辽宁、宁夏、山西和陕西的600个村庄开展。

从2014年至2021年，这项研究共纳入2.1万名有脑卒中史或年龄大于60岁且血压未控制的高血压患者作为研究对象。在平均近5年的随访中，有大约3000人新发脑卒中。与吃普通盐的对照组相比，使用低钠盐的干预组脑卒中风险降低了14%，总心血管事件风险（合并了脑卒中及心脏病发作）降低13%，死亡风险降低12%。

减钠增钾，低钠盐可发挥“双重降压”作用

武阳丰介绍，低钠盐与脑卒中研究采用的低钠盐含有大约75%的氯化钠和25%的氯化钾，是一种低钠高钾的食盐代替品。

“由于高钠和低钾摄入都与血压升高以及发生脑卒中、心脏病的风险相关，低钠盐可以同时发挥减钠降压和增钾降压的‘双重降压’作用。”武阳丰指出，研究结果表明，低钠盐不仅是有效的，也是安全的，应大力鼓励食盐生产商和零售商生产销售低钠盐。广大消费者特别是高血压患者，应考虑使用低钠盐来代替普通食盐进行烹饪、调味和腌制食物。

“由于我国人群钾摄入量偏低，平均摄入量仅1.7克/天左右，不足世界卫生组织推荐量的一半，因此使用低钠盐不仅有助于减少钠的摄入，还能增加人体所需要的钾元素。”武阳丰介绍，目前市面上销售的低钠盐都是按照国家标准生产的加碘低钠盐，在制作过程中添加氯化钾，使得氯化钠的含量降低到70%左右。

“即使按照平时口味来食用低钠盐，钠的摄入也是减少的。不会因为低钠盐吃上去淡一些而增加钠的摄入，因为氯化钾也是咸的。”武阳丰介绍，过量摄入盐对于人体健康会造成一定损害，虽然很多人主张限制盐的数量，但是长期的饮食习惯想要一下子改变比较难，所以专家提倡大家食用低钠盐，低钠盐里的氯化钠含量比普通的精盐低20%—35%，只要将家里的精盐更换成低钠盐，就可以在无形中减少氯化钠的摄入。

目前，低钠盐的用量尚没有标准。武阳丰指出，按照世界卫生组织推荐的成年人每天摄入普通盐不宜超过5克的标准，更换成低钠盐可以每天吃6—7克，这样钠的摄入仍可以达到每天5克以下。

低钠盐最适合心血管病高危人群，肾脏功能不佳者需谨慎

“低钠盐最适合中老年人和高血压等心血管病高危人群。”武阳丰指出，需要注意的是，肾脏病人使用低钠盐需要先征求医生的意见。虽然食用低钠盐可降低高血压、心血管疾病的风险，但低钠盐中钾离子的摄取量相对增加，患有高钾血症、肾脏病、肾功能不佳者仍需谨慎。

“对于肾脏功能出现障碍（例如尿毒症）的患者，不推荐使用低钠盐，普通盐也要少吃。”武阳丰强调，肾功能出现障碍时，患者的水盐代谢会受到严重影响，体内的钠钾平衡就不容易维持。

“有些高血压患者可能同时伴有肾脏疾病，这部分人如食用低钠盐应遵医嘱。”武阳丰指出，此外，卡托普利等ACEI（血管紧张素转换酶抑制剂）类降压药、ARB（血管紧张素II受体拮抗剂）类降压药、安体舒通等保钾利尿剂、氯化钾等补钾药物、非甾体类抗炎药等影响钾代谢的药物，本身可以造成血钾升高，使用这些药物的人也不宜食用低钠盐或在医生指导下使用。

“对于健康人来说，食用低钠盐能够减少钠离子的摄入，从而减少罹患高血压等疾病的风险。”武阳丰强调，低钠盐的健康益处已经得到严格的科学验证，在中国进行过的几个低钠盐研究，都给受试者发放了足量食用的低钠盐，结果均显示钠摄入下降，钾摄入增多，有显著的降压效果，“广大市民可积极食用低钠盐，不要轻信没有科学依据的说法。对自身健康状况不十分了解的市民，可以先咨询医生，再决定是否更换使用低钠盐。”武阳丰说。