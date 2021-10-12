“云健身”成年轻人生活常态 互相“攀比”更起劲儿

“开通会员参加运动在线培训，连续包月每月19元，首月还能优惠10元，挺划算的。”张淼淼就职于北京一家保险公司，去年居家办公期间，她养成了用运动App的习惯，现在每天无论多晚结束工作，她都会坚持跟着视频练上一套帕梅拉操。

自新冠肺炎疫情发生以来，基于互联网的“云健身”模式得到快速发展。这种线上指导、线下运动的健身模式被众多健身爱好者喜爱，并成了他们的一种生活常态。

张翔(化名)喜欢直播课中超燃的运动氛围，他告诉中青报·中青网记者，他办过健身房的年卡，由于惰性，一年里只去了1个月。“虽然运动App中的直播课也需要付费开通会员，但在直播间里有教练的实时鼓励和其他在线伙伴，有很强的互动感，帮助我更好地坚持了下来。”

体育运动本身就具有互动属性，一个人独自锻炼确实不易坚持。为此，许多运动App还特意打造了线上社交平台，恰好满足了运动小伙伴之间相互鼓励、相互监督的需求。

在一款运动App的“社区”版块中，中青报·中青网记者发现，“圈子”是用户最喜欢的功能之一。在这里，健身爱好者根据自己的运动兴趣主动组建或加入喜欢的运动圈子。圈主负责制定圈规、发布活动公告。圈子成员通过发布图片或视频打卡记录运动时刻，分享成长与蜕变，不知不觉就会在“攀比”中练得更起劲。

“云健身”模式中的社交化特点正持续吸引更多用户加入，而低成本和付费模式的自主便捷、课程设计的专属性和专业性，使得越来越多的用户转化为互联网健身房会员。

免费课程和会员专属课到底有什么区别？在南方科技大学体育中心讲师魏伟成看来，与App中的免费课程相比，会员专属课在内容设计与服务水平上要更精细化。刚开始尝试健身的人通常可利用免费课程接受初级阶段的训练指导，在相对简单的训练内容和较低的训练强度下逐渐培养运动兴趣，而达到一定水平希望进阶进行强化训练的健身爱好者，则更适合加入会员，享受更高强度的、专业化的指导。

张翔现在练的就是针对腰腹燃脂的强化型训练。“每次课教练讲解得都很到位，运动强度也适合我，这些都是作为会员按照提示填写完个人体能数据后，系统智能推荐的专属训练计划。”

从最初的简单记录运动数据到提供录制形式的训练课，再到如今会员制下直播教学、专属训练计划等内容的上线，运动App的服务形式一直在创新。

比如，为鼓励更多的健身小白参与到体育运动的快乐中，一些运动App推出线上跑活动。每场活动根据完成公里数，设置不同的活动组别，有的还附有不同价位的礼品套餐，每份套餐中包含的奖牌款式和小纪念品各不相同。只要在规定的时间范围内完成相应的公里数并按时提交数据记录，都会按预留地址收到奖励套餐。

北京一名马拉松爱好者告诉记者，他经常参加这种线上活动，每次看到自己一路跑来收获的奖牌，就有满满的成就感，“这种消费方式也容易让人接受。”

记者发现，运动爱好者的消费心理往往容易受到外界影响，比如教练的推荐、健身达人的好物分享。

张淼淼坦言，她的体脂称就是刷抖音时在一位知名健身达人的推荐下购买的。与女生不同，男生则偏向于购买运动辅助器材，消费也更理性些。张翔说，他曾在App里购买过腹肌轮、俯卧撑支架、筋膜枪等。

目前运动App中的自营商城服务不断完善，围绕个人运动需求的产品层出不穷。据一款运动App中商城的客服人员介绍，除了运动服饰、轻食代餐、小型健身装备，受消费者欢迎的还有智能手环、智能体脂秤、智能跑步机等硬件。

他以智能跑步机为例，“这是一款与App中的专业跑步课程相配套的运动器材。用户首先需要将手机与器材相绑定，这样跑步时才能根据课程编排自动调节跑速，同时接收语音指导，纠正不良跑姿，记录跑步数据，分析跑步效果。”