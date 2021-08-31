新研究：常摄入“超加工食品”增加罹患心血管疾病风险

新华社北京8月30日电 近日在法国召开的2021年欧洲心脏病学会年会上公布了对一项长期健康跟踪调查的新分析。结果显示，经常摄入含有工业添加剂和保鲜防腐剂、不需要过多烹饪即可食用的“超加工食品”，会增加罹患心血管疾病的风险。

常见的“超加工食品”包括大量生产的面包甜点、即食食品、早餐谷物、深加工的鸡排鱼排等肉制品、方便面、果脯和含糖饮料等。

新的分析是以2001年至2012年间在希腊进行的健康跟踪调查为基础。有2020名志愿者陆续参与了这项调查，他们平均年龄45岁，男女比例均等，且入组初期没有罹患心血管疾病。在入组后10年中，调查人员定期问询志愿者过去7天内饮食的频率和份量，并随访记录志愿者心血管事件的发生情况，如心脏病发作、中风、心力衰竭和心律失常等。

结果显示，在10年内，上述志愿者平均每人每周摄入15份“超加工食品”，共发生了317起心血管事件，且随着“超加工食品”的摄入增加，心血管事件的发生率也逐渐升高。平均每人每周分别摄入7.5份、13份和18份“超加工食品”的群体，心血管事件的发生率分别为8.1%、12.2%和16.6%。

研究作者之一、希腊雅典哈罗科皮奥大学营养学博士马蒂娜·库瓦里说，越来越多的证据显示了摄入“超加工食品”与多种慢性病之间的关联，因此需要公共卫生建议和相关营养政策来进一步促进营养食品的选择。