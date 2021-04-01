肾脏病是“沉默杀手” 要关注早期信号、定期体检

近日，网上流传一篇文章《老教授亲身经历：食盐添加剂是多么可怕》，称家里的食盐含有亚铁氰化钾，导致肾脏出了毛病，改用不含亚铁氰化钾的食盐后，症状就消失了。

“首先要明确，亚铁氰化钾是一种合法的食品添加剂。”江苏海洋大学食品科学与工程学院副院长吴少杰介绍，根据我国食品安全相关标准，亚铁氰化钾和亚铁氰化钠可作为抗结剂，添加到盐及代盐制品，但有量的规定。

在北京一家大型商场，记者找到了海盐、竹盐、深井岩盐等9种食盐，其中4种含有亚铁氰化钾。在某海外购物网站上，多款外国产食盐也标明添加了亚铁氰化钠。

氰化物是众所周知的剧毒物质，多了“亚铁”二字，就能作为食品添加剂吗？吴少杰告诉记者，氰化物极易与金属离子形成稳定性极强的络合物，因此亚铁氰化物的毒性很低。“氰化物遇到了亚铁离子，就像‘恶魔’被牢牢锁住，毒性被钝化，无法再兴风作浪。”

根据资料，美国对亚铁氰化钠的限量是每公斤13毫克，欧盟对亚铁氰化物的标准则是每公斤20毫克。“我国的标准比欧美还要严格。”苏州大学附属第一医院肾内科主任医师沈蕾说，“与其担心食盐添加剂，居民更应当关注盐的摄入量过高，可能引发高血压和慢性肾脏病。”

2020年2月，国际医学期刊《柳叶刀》在线发表的一篇论文显示，截至2017年，中国慢性肾脏病患者超过1.3亿人。沈蕾介绍，肾脏病一般具有隐匿性，早期没有明显的不适感，因此不易察觉，有“沉默杀手”之称，要注意身体出现的一些信号。

信号一：早晨起床后，眼睑或面部水肿，活动后下肢出现水肿，经过休息也无法缓解；信号二：总是腰酸乏力，精神欠佳，不明原因食欲减退、恶心、呕吐；信号三：尿色发深，尿中泡沫增多，且久置不散，或夜尿明显增多；信号四：血压突然升高，这一点年轻人要尤其注意。

沈蕾表示，定期体检可以及时发现肾脏异常，而有高血压、糖尿病、肾脏病家族史、系统性红斑狼疮、肥胖、痛风、长期使用中草药和止痛剂等药物的人群是高危人群，更要注意筛查。

沈蕾介绍，盐摄入过量是高血压发病的重要因素，而高血压又与肾脏病密切相关。“普通人要把盐的摄入量限制在正常水平，特别是‘隐形的盐’，如酱油等调料以及不少零食，含有大量氯化钠。”她建议，肾脏病患者购买食品应注意成分表中氯化钠的含量，尽量减少盐的摄入。