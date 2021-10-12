北京：284项医疗服务价格将调整

市医保局、市卫健委、市人力资源和社会保障局日前联合印发《关于规范调整物理治疗类等医疗服务价格项目的通知》，将规范调整公立医疗机构物理治疗类等284项医疗服务价格项目，本月23日起执行。

■ 物理康复治疗

价格调整对患者影响不大

物理康复治疗是本次价格项目调整的重点。北京友谊医院康复科主任谢瑛介绍，康复医疗服务价格项目已经二十多年没有调整，2019年6月，本市曾调整了康复治疗中的手法类治疗项目，本次调整则主要针对康复治疗中的物理因子治疗项目，这类治疗主要利用声、光、电、磁、热等物理因子等方法对患者进行康复治疗，临床应用广泛。

具体来说，价格项目调整首先对康复治疗部位进行了重新界定。谢瑛介绍，以前，康复治疗基本上是按照肩、腕、膝等关节部位来进行分类，这次则增加了躯干等部位，比如腰部、背部、腹部、臀部等，更接近临床实际。同时，本次还对一些以往收费定义不清的项目也进行了明确。谢瑛解释，康复治疗技术发展很快，一些新的康复治疗项目，比如干扰电治疗、冲击波治疗、悬吊治疗等治疗，对缓解肌肉骨关节疼痛、提高肌肉功能的效果立竿见影，患者需求大。本次调整，这些项目都出现在医保调整目录中。

患者就医是否能够感受到价格变化？谢瑛说，一些传统物理因子治疗价格会有微调，比如10元的水疗如今调整至18元，中频电疗由4元调整至6元。一些以往没有收费指导的康复治疗项目新纳入进了医保，比如泥疗、电动按摩、电热按摩等，还有科技含量较高的机器人康复治疗，在这次医保调整目录中都有所体现。谢瑛判断，价格调整对患者的实际就医感受影响不大。

■ 放射治疗

自费部分预计可降15%至25%

放射治疗价格项目也有较大调整。北京友谊医院肿瘤中心主任曹邦伟介绍，不少自费的放射治疗项目本次新纳入医保，减轻了患者负担，以往自费需要900元左右的“图像引导的调强放疗”纳入医保。同时，本次调整还对一些体现医护人员劳动价值的项目进行了明确，比如头颈肩网罩制备、普通型面罩制备等。

“整体来看，患者将从本次医保价格项目调整中受益，通过费用分析，自费部分预计可以降低15%至25%左右。”曹邦伟说。根据通知，规范调整的部分医疗服务价格项目将纳入本市基本医疗保险和工伤保险支付范围。通知要求，各公立医疗机构要严格按照价格政策规定和临床诊疗规范向患者提供服务并收取费用，不得收取未列明的费用。各公立医疗机构要在服务场所显著位置通过多种方式公示医疗服务项目、价格及服务规范等内容，落实好住院费用清单、明码标价等相关规定。