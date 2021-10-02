吃低钠盐可显著减少脑卒中发生

北京大学临床研究所武阳丰教授与澳大利亚乔治全球健康研究院联合研究发现，中国人只要在做饭时，将厨房里的普通食盐换成低钠盐，就可以显著降低罹患脑卒中、心脏病和全因死亡(即所有的死亡，无论什么原因引起的死亡)风险。相关研究论文近日发表在《新英格兰医学杂志》上。

这项低钠盐与脑卒中研究在我国河北省、辽宁省、宁夏回族自治区、山西省和陕西省的600个村庄开展，由北京大学医学部和乔治全球健康研究院牵头，河北省疾病预防控制中心、中国医科大学、宁夏医科大学、山西省长治医学院和西安交通大学共同完成。研究共纳入21000名有脑卒中史或年龄大于60岁且血压未控制的高血压患者作为研究对象。研究给随机进入干预组的研究对象免费发放了足够的低钠盐，满足所有家庭烹饪和腌制食物的需求。随机进入对照组的研究对象则继续使用普通食盐。

专家介绍，低钠盐含有大约75%的氯化钠和25%的氯化钾，是一种低钠高钾的食盐代替品。由于高钠和低钾摄入都与血压升高以及发生脑卒中、心脏病的风险相关，低钠盐可以同时发挥减钠降压和增钾降压的“双重降压”作用。

在平均近5年的随访中，有大约3000人新发脑卒中。与吃普通盐的对照组相比，使用低钠盐的干预组研究对象的脑卒中风险降低了14%，总心血管事件风险(合并脑卒中及心脏病发作)降低了13%，过早死亡的风险降低了12%。

该研究结果表明，低钠盐不仅是有效的，也是安全的。我国应出台相关政策，大力鼓励生产和销售低钠盐。消费者特别是高血压患者，应考虑使用低钠盐来代替普通食盐进行烹饪、调味和腌制食物。