世界关节炎日：这些征兆要小心 当心是类风湿关节炎

10月12日是世界关节炎日。有一种疾病会让关节畸形甚至丧失功能，并且病情易反复，让患者痛苦不已，这就是类风湿关节炎。什么是类风湿关节炎？早期有哪些症状？又该如何预防呢？近日，人民网记者就此采访了江苏省人民医院风湿免疫科主任张缪佳。

“类风湿关节炎以慢性、进行性、侵蚀性关节炎为主要表现，是常见的高致残性自身免疫性疾病。”张缪佳医生表示，目前我国类风湿关节炎主要呈现“四多”特征，即患病人数多、长病程患者多、中重度患者多以及并存基础疾病者多。

张缪佳医生介绍，如果类风湿关节炎病情没有得到较好控制，会造成关节软骨及骨破坏，导致关节间隙狭窄，僵直，畸形，活动能力丧失；还会出现关节外表现，如合并肺部结节、肺间质病变或肺纤维化、皮肤血管病变、心血管疾病早发、骨质疏松，甚至患者会因为劳动能力和社会能力下降，出现焦虑、抑郁等。

那么，类风湿关节炎早期有哪些表现呢？张缪佳医生说，在类风湿关节炎早期或活动期表现为关节晨僵，是指早上起床后关节的僵硬感，在活动后可以逐渐减轻，晨僵时间往往大于30分钟。其次是关节疼痛及肿胀，多关节受累，好发于腕关节、近端指间关节、掌指关节，也可发生在膝关节、肘关节、肩关节、踝关节、足趾小关节。有此表现的患者应及早到风湿免疫专科就诊。

张缪佳医生建议，有关节肿痛病情活动期患者应充分休息以缓解症状，症状减轻后可适当进行功能锻炼，以减轻关节僵硬、维持肌力和关节活动性。功能锻炼包括被动运动和主动/助动运动，如行走、游泳、打太极拳、骑自行车等。在康复治疗中，应以活动时尽量不增加关节负荷为原则，可以使用一些辅助工具减轻关节压力，保护关节功能。

张缪佳医生提示，对于类风湿关节炎来说，早期诊断、早期治疗是阻断或延缓关节结构破坏，阻止关节发生畸形与残疾，改善预后的根本措施。同时，医生及家属应给予患者心理支持，以提高患者的随诊依从性、药物依从性和治疗效果。