直肠癌患者 有望术后不再预置肛管

直肠癌患者有望术后不用再放置引流管。10月11日，记者从陆军军医大学陆军特色医学中心（大坪医院）获悉，由该院普通外科牵头，上海交通大学瑞金医院、兰州总医院（940医院）、空军军医大学西京医院等7家单位共同完成的多中心研究成果“经肛门引流管预防腹腔镜直肠癌低位前切除术后吻合口漏的临床随机对照研究”在《美国医学会杂志》外科学子刊发表。该研究表明，直肠癌患者术中放置经肛门引流管（TDT）预防术后吻合口漏（AL）意义不大。据悉，截至目前，这是国际上首个关于预置肛管预防直肠癌吻合口漏的大样本随机对照研究，将为相关指南的制定提供高质量的研究证据。

直肠癌是最常见的恶性肿瘤之一，根治性手术是治疗的核心手段。但即使是在外科微创技术飞速发展的今天，AL依然是直肠外科领域最棘手的并发症之一。长期以来，术中放置经肛门引流管被认为是预防AL的有效措施。不少外科医师认为这一方式可以降低术后直肠肛管内静息压力，并可将吻合口附近的粪便引流，减少对吻合口的污染。该项技术在临床应用较广泛，但其究竟能否起到预防吻合口漏的作用争议很大，国际上也缺乏高质量的临床研究证据支持。患者手术后必须忍受肛门带一根又长又粗引流管的痛苦，坐卧非常不便。

该研究历时5年，纳入560名患者，在对他们进行随机分组后给予实验组患者放置TDT，并在术后3—7天拔除。通过比较两组患者在术后30天内的吻合口漏发生率发现，两组的吻合口漏分别为6.4%和6.8%。考虑到经肛门放置引流管同时伴随的一些诸如术后肛门疼痛、引流管意外脱落等不良事件的发生，该研究证据并不支持将直肠癌术后经肛门放置引流管作为预防AL的常规措施。

陆军特色医学中心普通外科童卫东教授、上海交通大学瑞金医院普通外科冯波教授为本论文的共同通讯作者，陆军特色医学中心普通外科赵松博士为第一作者。（记者雍黎）