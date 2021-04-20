结直肠癌病人在快速增加。这是林国乐从业20多年的切身体会。

作为北京协和医院基本外科结直肠专业组主任医师，林国乐1995年刚去协和工作的时候，一个专业组一个手术日做一两台肠癌的手术就不得了了，但是现在，“我自己一个专业组10张床，星期一星期二是我的手术日，每天都要做5台左右的手术，其中90%以上都是结直肠癌”。

而让林国乐更担忧的是，结直肠癌的发病呈年轻化趋势，即在50岁以下，结直肠癌发病率以每年2.1%的速度增长。

日前，一场主题为“改变生命的轨迹”的肠癌防治科普盛会在上海举行。该活动由中国抗癌协会大肠癌专业委员会与诺辉健康联合主办。相关人士在会上分享了对肠癌防治的认识和体会。

根据国际癌症研究机构最新数据，大肠癌已上升成为全球第二位的癌症杀手。

为什么发病率这么高？复旦大学附属肿瘤医院大肠外科主任医师、大肠多学科首席专家蔡三军介绍，第一是人均期望寿命的提高，就像汽车一样，开的时间越长越容易坏；第二是生活方式、饮食方式的改变，荤菜占了非常大的比例；第三，空气污染、水污染、食品污染造成肿瘤的增加；第四，检测设备和检测技术的升级换代；第五，没有开展很好的防治工作。

“大肠恶性肿瘤是世界卫生组织唯一推荐可以通过筛查、普查而减少的疾病。”蔡三军说。

爱康集团董事长兼CEO张黎刚表示，肠癌早期发现是九生一死，晚期发现则是九死一生。然而，根据该集团2020年体检数据，便隐血弃检率约65%，肛门、直肠指诊弃检率约37%。弃检率较高的原因之一在于，肠癌防治的相关知识是大部分人的盲区。根据《中国中晚期结直肠癌患者诊疗现状调查》，国内不了解肠癌筛查的人占85%，没做过肠镜的人占95%。

肠镜由于相对短缺和复杂在常规体检阶段难以开展。因此，张黎刚表示，防癌体检需寻找依从性高、准确、合规、适宜推广的新型筛查技术。

“尽管我们临床医生不停努力，但是结直肠癌5年的存活率仍然徘徊在30%—60%。”林国乐说，“关键就是很多结直肠癌发现得太晚了。所以一定要加强早期筛查，一旦早发现、早治疗，治愈率可以高达90%—95%，而且可以少花很多医疗费用。”

中国抗癌协会肿瘤防治科普委员会常务委员李治中博士提醒，每一个人都要知道自己的风险因素，进而评估自己应该在什么时候去做肠癌的早筛。一般来说，普通人在40岁以后就要做肠癌早筛，有家族史或者其他高危因素的人更要提早做筛查。

李治中鼓励晚期癌症患者保持希望和乐观：“当你坚持一年，坚持两年，坚持足够久的时候，也许科学家研发出的下一个药物就能够治愈你。”

林国乐一直在思考如何提升肠癌的早筛水平：直接做肠镜，中国的大夫做不过来，所以一定要研发出新方法，分出检查层次，减少不必要的肠镜检查。第一要做问卷调查，看看有没有一级亲属患结直肠癌的病史等。第二做大便检测，以前粪便的检查只有便隐血，现在有了粪便DNA的检测技术，以及多靶点粪便的隐血联合DNA的检测。这是精准医学的应用。粪便检测如果是阳性的话再进一步做肠镜检查。这样就能有效找出肠癌的高危人群，再进行有针对性的检测和治疗。

“结直肠癌是一种懒癌，把息肉切掉就可以不得癌，而且有4年到5年的时间做这个事情，真的是早发现早治疗，不能拖下去。”林国乐说，“常言道，肠健康才能常健康，希望肠癌早筛的理念能早日深入人心。”