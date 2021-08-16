拉姆达变异株席卷南美，你想知道的在这里……

人类与新冠病毒的战争远远没有结束。病毒变体层出不穷，阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔等变异株一波未平一波又起。就在德尔塔成为导致一些国家的新冠疫情扩大传播的主要变异株时，另一种新冠病毒变异株已席卷南美洲大部分地区。

这种新的变异株就是拉姆达，又名C.37，于2020年8月在秘鲁首次被发现。

最初，拉姆达导致的感染相对罕见。然而近几个月来，它已成为智利、阿根廷、厄瓜多尔等南美国家的主要新冠病毒变种。

世卫组织在6月中旬的报告中表示，自2021年4月以来，在秘鲁发现的病例中有81%是由拉姆达变种引起的。世卫组织将其指定为“值得关注的变种”，严重程度次于德尔塔变种所属的“令人担忧的变种”。

了解拉姆达的突变及其病毒学特征（如传播性、毒力、免疫逃逸和致病机制），可能有助于我们做好准备以应对其大范围传播。

拉姆达变异株更具传染性吗？

澳大利亚《对话》杂志报道称，关于拉姆达的初步研究数据表明，拉姆达更具传染性，它比原始的新冠病毒以及阿尔法、伽马变异株更容易感染人体细胞。同时，拉姆达更善于躲避我们的免疫系统。

7月初发表在生物学预印本网站BioRxiv的一项研究表明，拉姆达的刺突蛋白存在数种基因突变，使它的传染性达到了原始毒株的两倍。拉姆达刺突蛋白上的T76I和L452Q两种突变是使其更具传染性的主要原因，而后者突变使拉姆达的传染性大约是最初版本新冠病毒的两倍。

感染拉姆达变异株的症状是什么？

美国范德堡大学医学院传染病专家威廉·沙夫纳表示，感染拉姆达变种后的症状被认为与感染其他新冠病毒相同。

根据美国疾病预防与控制中心数据，这些症状包括：发烧或发冷；咳嗽；呼吸急促或呼吸困难；疲劳；肌肉或身体疼痛；头痛；新的味觉或嗅觉丧失；喉咙痛；鼻塞或流鼻涕；恶心、呕吐和腹泻。

疫苗对拉姆达变异株有效吗？

日本东京大学研究人员发现，拉姆达对疫苗的抵抗力超越其他变异株。7月28日，研究人员在BioRxiv上发表一项研究指出，拉姆达的病毒学特征和进化特征尚不清楚，但实验发现，拉姆达刺突蛋白N末端结构域存在一段由连续的7个氨基酸缺失形成的独特突变，即RSYLTPGD246—253N突变，这种突变只存在于拉姆达变异株中。另外，拉姆达还存在260 L452Q突变和F490S突变。这三种突变有助于其逃避中和抗体，降低疫苗保护力。

美国梅奥诊所的波兰教授警告说，总体而言，越多的人不戴口罩，不接种疫苗，未来病毒就越有可能出现更多的变异，包括可能完全逃避疫苗的变异。因为随着新冠病毒继续在人与人之间传播，每一次新感染，都是病毒发生变化的契机，这些变化或突变可能是良性的，但也有可能使其更容易传播和更加危险。

世卫组织：或以星座命名变异株

目前，世卫组织以希腊24个字母命名不同的新冠病毒变种。到目前为止，已经命名了11个变种，包括德尔塔、贝塔和阿尔法变异株。

近日，据英国天空新闻网报道称，世卫组织正在考虑，一旦希腊字母用完，将用星座名来命名新的冠状病毒株，例如猎户座、狮子座、双子座和白羊座等。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫称，世卫组织正在研究有关命名的提案，以确保无人对这些名字感到不满。此前用希腊字母命名变异新冠病毒，是为避免对最早检测和发现变异病毒的国家造成污名化。

无论如何，范克尔克霍夫表示，逃避疫苗等防御措施的病毒新变种才是对人类“真正的威胁”。