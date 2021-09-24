新研究评估莫德纳疫苗加强针安全性与效力

一项对80人开展的接种研究显示，莫德纳的mRNA-1273疫苗和针对变异株改良的疫苗作为加强针的安全性和耐受性良好，而且能提高针对新冠病毒“需关注变异株”（包括贝塔、伽马、德尔塔变异株）的中和抗体水平。这一结果作为一项尚在进行的临床试验的中期分析发表在近期《自然·医学》上。

随着新冠病毒“需关注变异株”和“需留意变异株”的出现以及抗体对其中和作用的减弱，人们开始更加关注加强针和针对变异株的疫苗。为了评估新冠病毒加强针的安全性和效力，研究人员让打过两针莫德纳疫苗（mRNA-1273）的受试者在6个月后补打了一剂加强针。他们补打的加强针或是原始疫苗，或是针对变异株改良的疫苗，比如针对多个变异株的mRNA-1273.211疫苗。

美国莫德纳公司研究人员达林·爱德华及其同事此次观察了四个加强针组（每组20名受试者，注射疫苗为原始型和改良型的不同组合）。打加强针的前一刻，受试者血液中的新冠病毒中和抗体水平，比他们打完第二针后一个月的水平有所下降，而且针对“需关注变异株”贝塔、伽马、德尔塔的中和抗体水平不是很低就是检测不到。

研究团队发现，他们测试的三个加强针都能让受试者的新冠病毒中和抗体滴度高于第一轮疫苗打完后一个月的水平，mRNA-1273和mRNA-1273.211导致的增幅尤为显著。此外，所有三个加强针都能提高对贝塔、伽马、德尔塔变异株以及其他需关注、需留意变异株的中和抗体滴度。

研究人员承认该初步分析仍有一些局限，包括样本量较小以及结果基于的治疗组并未随机分配。但他们认为，该试验针对新冠病毒需关注变异株测试的mRNA技术平台在加强针研发方面似乎是有效的。