新疆霍尔果斯市2例无症状感染者新冠病毒均为德尔塔变异株

新华社乌鲁木齐10月7日电（记者潘莹、周生斌）7日，新疆伊犁哈萨克自治州人民政府新闻办公室召开新闻发布会，伊犁州卫生健康委党组书记陈正发介绍霍尔果斯市疫情流调溯源情况时表示，10月5日，霍尔果斯市已开始第三轮全员核酸检测，截至10月6日19时，全部结果均为阴性，目前霍尔果斯市已启动第四轮全员核酸检测工作。经对10月3日霍尔果斯市报告的2例无症状感染者进行新冠病毒基因测序分析，新冠病毒100%同源，均为德尔塔变异株。

陈正发表示，这2例新冠病毒基因组与国内近期本土疫情、输入病例比较，均未发现高度同源的基因组序列。

10月3日0时至10月6日24时，伊犁州（含新疆生产建设兵团第四师可克达拉市）累计报告确诊病例1例，为霍尔果斯市报告；无症状感染者4例，其中霍尔果斯市2例，兵团第四师可克达拉市62团2例。

伊犁州党委宣传部副部长孙艳表示，疫情发生后，国务院联防联控机制第一时间派出专家指导组赴伊犁指导疫情处置工作。自治区、伊犁州、霍尔果斯市和兵团第四师可克达拉市迅速响应，争分夺秒，全力以赴开展疫情防控各项工作，坚决把疫情影响控制在最小范围。目前，疫情防控形势总体平稳可控。

陈正发在介绍此次疫情医疗救治情况时表示，本次霍尔果斯市2例无症状感染者和1例确诊病例均在霍尔果斯市定点救治医院接受医疗救治和健康监测。由自治区、伊犁州、霍尔果斯市共同组成的联合医疗救治组，严格按照国务院联防联控机制救治专家和自治区医疗救治专家组联合会诊后确定的治疗方案，不断更新优化救治方案，全力救治病患。同时，认真做好无症状感染者的健康监测和服务管理相关工作。

兵团第四师副师长、可克达拉市副市长王忠明介绍，10月3日以来，兵团第四师可克达拉市加密全员核酸检测频次，分别于10月3日、4日、5日完成了三轮核酸检测，累计核酸检测544876人次，除已报告的62团2人阳性外，其他结果均为阴性。10月6日已完成62团及周边61团、63团、64团三个重点团场第四轮全员核酸检测，结果全部为阴性。其他团场于7日开展第四轮全员核酸检测。