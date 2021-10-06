云南省新增本土无症状感染者1例

中新网10月6日电 据云南省卫健委网站消息，10月5日0时至24时，云南省新增境外输入新冠肺炎确诊病例13例、无症状感染者4例。新增本土无症状感染者1例。确诊病例治愈出院12例，无症状感染者解除隔离医学观察3例。

新增确诊病例信息：

确诊病例1：钟XX，男，31岁，福建龙岩人。

2020年10月非法出境到缅甸。2021年10月3日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月5日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型，缅甸输入)。

确诊病例2：林XX，男，29岁，福建莆田人。

2020年10月非法出境到缅甸。2021年10月3日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月5日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型，缅甸输入)。

确诊病例3：钟XX，男，20岁，福建龙岩人。

2020年8月非法出境到缅甸。2021年10月4日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月5日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型，缅甸输入)。

确诊病例4：吴XX，男，16岁，福建泉州人。

2020年2月乘机到泰国，后到缅甸。2021年9月18日自缅甸到边境入境，实行隔离医学观察。10月5日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型，缅甸输入)。

确诊病例5：李X，女，28岁，广西南宁人。

2020年8月非法出境到缅甸。2021年10月2日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月5日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型，缅甸输入)。

确诊病例6：苏XX，男，18岁，广西防城港人。

2020年12月非法出境到缅甸。2021年9月20日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月5日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型，缅甸输入)。

确诊病例7：罗XX，男，37岁，广西柳州人。

2019年3月乘机出境到缅甸。2021年9月17日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月5日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型，缅甸输入)。

确诊病例8：余XX，女，15岁，江西赣州人。

2021年3月非法出境到缅甸。10月3日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月5日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型，缅甸输入)。

确诊病例9：戈XX，男，29岁，江西抚州人。

2021年3月非法出境到缅甸。10月3日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月5日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型，缅甸输入)。

确诊病例10：杜XX，男，30岁，贵州遵义人。

2020年5月非法出境到缅甸。2021年9月29日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月5日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型，缅甸输入)。

确诊病例11：吴XX，男，18岁，贵州铜仁人。

2020年8月非法出境到缅甸。2021年10月1日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月5日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型，缅甸输入)。

确诊病例12：王XX，男，33岁，河南平顶山人。

2019年8月乘机出境到菲律宾，后到缅甸。2021年10月2日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月5日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型，缅甸输入)。

确诊病例13：莫XX，男，34岁，湖南永州人。

2020年3月非法出境到缅甸。2021年10月3日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月5日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型，缅甸输入)。

新增无症状感染者信息：

无症状感染者1：龚XX，男，57岁，福建泉州人。

2021年3月非法出境到缅甸。10月4日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月5日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者(缅甸输入)。

无症状感染者2：姚XX，男，28岁，福建泉州人。

2021年2月乘机出境到柬埔寨，后到老挝。2021年10月2日被老挝经边境口岸遣返回国，实行隔离医学观察。10月5日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者(老挝输入)。

无症状感染者3：吴XX，男，28岁，湖北孝感人。

2020年8月非法出境到缅甸。2021年10月4日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月5日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者(缅甸输入)。

无症状感染者4：屈XX，男，53岁，云南版纳人。

该感染者为口岸跨境货物运输代驾司机。自2020年4月至今每日往返境外从事货运工作。10月5日核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者(老挝输入)。

无症状感染者5：杨XX，男，24岁，中国籍。

该感染者系10月1日瑞丽市报告无症状感染者的密切接触者，10月5日在集中隔离重点人群核酸检测中发现，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者。