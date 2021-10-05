国家卫健委：10月4日新增确诊病例26例 均为境外输入病例

10月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例26例，均为境外输入病例（上海6例，云南5例，山东4例，广东4例，陕西3例，福建2例，吉林1例，黑龙江1例）；无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例27例，解除医学观察的密切接触者1710人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例522例（其中重症病例2例），现有疑似病例1例。累计确诊病例9166例，累计治愈出院病例8644例，无死亡病例。

截至10月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例856例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例90792例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96284例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1202843人，尚在医学观察的密切接触者27526人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察10例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者348例（境外输入335例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28559例。其中，香港特别行政区12230例（出院11926例，死亡213例），澳门特别行政区74例（出院64例），台湾地区16255例（出院13742例，死亡844例）。