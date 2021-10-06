日本发现能传染人类新病毒：可致39度高烧 至少7人感染

海外网10月6日电据外媒报道，日本科学家发现了一种此前未知的、可传染给人类的新病毒，该病毒可导致高达39度的高烧。截至目前，日本已有至少7人感染了这种病毒。

据今日俄罗斯及美国《新闻周刊》5日报道，这种新病毒被称为“Yezo病毒”，最早是在2019年发现。当时，1名41岁的男子在日本北海道森林里散步时被蜱虫叮咬，之后因发烧和腿痛入院。检测结果表明，他没有感染任何已知的蜱传病毒，北海道大学的病毒学家松野及其他研究人员随后分析了其血液样本，证实是一种新的病毒。该研究小组已将这项研究结果发表在了9月份的《自然通讯》杂志上。

松野表示，自2014年以来，日本至少有7人感染了这种新病毒，不过目前还没有人死亡。据悉，该病毒可以导致高达39度的高烧，并导致血小板和白细胞数量减少。此外，日本的一些患者也出现了肝功能异常的迹象。