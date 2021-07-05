感染新冠病毒会改变血细胞大小和硬度

据物理学家组织网近日报道，利用细胞实时形变测量仪，德国科学家首次发现，新冠病毒会显著改变人体内红细胞和白细胞的大小和硬度，持续时间可能长达数月，这一发现或有助于解释为什么有些症状会在新冠肺炎病患身上存在很长时间。

一些患者在感染新冠病毒6个月甚至更长时间后，仍饱受气短、疲劳和头痛等症状的折磨，科学家们一直未能找出原因。而且，研究还发现，患者感染后，血液循环受损，可能导致血管闭塞，影响氧气在血管内的输送，而这些现象都与血细胞有关。

为厘清这一问题，来自马克斯·普朗克光科学研究所、德国免疫治疗中心的科学家，测量来自17名新冠肺炎患者、14名新冠肺炎康复患者以及24名健康人士（作为对照组）的400多万个血细胞。他们在发表于最新的《生物物理学杂志》的论文中指出：“在感染期间甚至感染后，都能检测到患者的血细胞出现了清晰而持久的变化。”

为分析血细胞，研究人员使用了自行研发的细胞实时形变测量仪（RT-DC）。他们先让血细胞高速通过一个狭窄的通道，在此过程中，白细胞和红细胞被拉伸。一台高速摄影机会记录下每个细胞的情况。然后，他们借助定制软件确定细胞的类型，以及细胞的大小和变形程度。该系统每秒最多可以分析1000个血细胞。

结果表明，新冠肺炎患者红细胞的大小和变形能力与健康人士的红细胞有很大差异，表明这些细胞受到损伤，这有助于解释为什么新冠肺炎患者肺部血管出现阻塞、栓塞的风险增加。研究还发现，新冠肺炎患者红细胞的供氧能力也在感染中受损，患者的淋巴细胞（负责获得性免疫防御的一种白血细胞）也明显变软。此外，在感染7个月后，患者的中性粒细胞（另一种参与先天免疫反应的白细胞）仍有显著变化。