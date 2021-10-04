中国疫苗这样保护各国民众

10月1日，位于阿根廷布宜诺斯艾利斯省的何塞·莱昂·苏亚雷斯街头，一辆载有中国新冠疫苗的移动疫苗接种车缓缓开来。临时接种棚搭好后，当地居民迅速拉开距离，排起了队伍。

居住在这里的人大多没有正式职业，许多人靠拾荒维持生计，他们是新冠病毒的易感人群，但新冠疫苗的接种率仍不太理想。针对这一情况，政府特别安排当地居民接种来自中国的单剂型康希诺新冠疫苗以实现快速免疫。

阿列杭德罗·胡亚雷斯在接种后说，他现在感到放心了，向中国的科研人员表示感谢，希望能研发出更多疫苗。同时，和许多当地接种者一样，他也希望了解中国疫苗的有效性和在全球的接种情况。

事实上，随着中国持续兑现将疫苗作为全球公共产品的郑重承诺，世界高度关注中国疫苗在海外的接种情况。中国疫苗究竟怎样保护全球民众？各方面怎样合作消除全球“免疫鸿沟”？围绕此次阿根廷的康希诺疫苗接种，新华社记者为疫苗生产者、接种者和临床试验参与者搭建了在线对话平台。

中期分析表明，单剂接种康希诺新冠疫苗14天后，疫苗的总体保护率超过68%，重症保护率超过95%。初次免疫6个月后接种1剂加强针，体内中和抗体水平可增加约8倍，中国康希诺生物股份公司研发中心疫苗评价部总监隋秀文，在线上回答了胡亚雷斯的问题。

隋秀文回答时的信心来自他们的努力。今年以来，康希诺公司投入了去年同期5倍的研发成本，加强新冠疫苗研发，并在全球多地新建生产基地，以满足疫苗接种需求。康希诺新冠疫苗已在巴基斯坦、墨西哥、俄罗斯、智利、阿根廷等3个大洲5个国家开展临床试验，共设78家临床研究中心。

去年以来，阿根廷里卡多·古铁雷斯儿童医院医学主任、阿根廷总统医学顾问爱德华多·洛佩兹参与了康希诺疫苗在当地的临床试验。据他介绍，志愿者的接种意愿很高，接种效果也很不错，“康希诺新冠疫苗一个很棒的优点是它可以在普通冰箱的温度下储存并运输，这对于像阿根廷这样的发展中国家来说，是一个极大的便利。”

今年6月，阿根廷卫生部批准康希诺生物股份公司新冠疫苗在阿根廷的紧急使用许可。这是继中国国药集团中国生物新冠灭活疫苗之后，第二款获得阿根廷紧急使用审批的中国新冠疫苗。8月起，多批康希诺新冠疫苗陆续运抵阿根廷。

“全球通力合作”——谈起中国新冠疫苗如何迅速帮助各国居民对抗疫情，康希诺生物股份公司负责对外项目合作及科学事务的副总裁莘春林说了这六个字。

莘春林今年先后前往墨西哥、巴基斯坦和马来西亚，传授疫苗灌装技术，帮助当地生产出安全、有效的新冠疫苗。

令他印象最深的是今年年初的墨西哥之旅。因当地疫苗需求紧迫，莘春林于今年1月只身前往墨西哥，开展技术合作，其间遇到了疫情、物资紧缺、语言文化差异等重重困难。“除了全球范围内的原材料紧缺，专业人员匮乏也是一大难题。有时好不容易培养了一名助手，突然被告知其已感染新冠，只好再找人补上，继续工作。”

“好在当地政府十分支持，每周一次例会，从部长到技术人员，所有人都积极参与，最终困难得以一一克服。”莘春林说。

今年3月，康希诺疫苗首条海外灌装生产线在墨西哥建成，实现了从疫苗临床试验到本地化生产，中墨抗疫合作取得新突破。

有了“从0到1”的突破，康希诺在巴基斯坦的疫苗灌装生产线建设顺利了许多。“从墨西哥到巴基斯坦，每次疫苗灌装生产线建成都在当地引起轰动，我们深感自豪，也越来越深刻地认识到作为疫苗研发人员的意义和所处行业对人类健康的责任，希望能为全球抗疫做出更大贡献。”莘春林说。

拉美和加勒比地区发展中国家集中，是遭受新冠疫情影响最为严重的地区之一，疫苗接种是很多拉美国家的头等大事。目前，包括科兴疫苗、国药疫苗和康希诺疫苗在内的多种中国新冠疫苗，先后在巴西、智利、墨西哥、阿根廷等多国获得紧急使用许可，并已开始大规模接种，在此过程中，中国疫苗的有效性也得到了进一步印证。

在此次全球同步采访中，新华社记者深切体会到，消除“免疫鸿沟”，兑现将疫苗作为全球公共产品的郑重承诺，中国一直在不断前行。

（新华社北京10月3日电 记者李鲲、王宁、倪瑞捷）