国家卫健委：昨日新增新冠肺炎确诊病例28例 其中本土2例

10月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例28例。其中境外输入病例26例（云南9例，上海7例，福建4例，广东3例，辽宁1例，吉林1例，山东1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（辽宁1例，广东1例）；本土病例2例（黑龙江1例，在哈尔滨市；福建1例，在厦门市）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例50例，解除医学观察的密切接触者1223人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例510例（其中重症病例2例），无现有疑似病例。累计确诊病例9114例，累计治愈出院病例8604例，无死亡病例。

截至10月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例868例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例90727例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96231例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1200786人，尚在医学观察的密切接触者27956人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察19例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者346例（境外输入335例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28541例。其中，香港特别行政区12226例（出院11909例，死亡213例），澳门特别行政区71例（出院64例），台湾地区16244例（出院13742例，死亡843例）。