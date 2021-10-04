针对药品零售企业 顺义开展飞行检查

近日，顺义区市场监督管理局持续在全区范围内开展药品零售企业飞行检查，不断强化药品零售企业监管，督促药店发挥“哨点”作用，保障辖区药械质量安全。

北京青年报记者了解到，检查组由市场监管执法人员及药品GSP检查员共38人组成，对辖区40家风险等级较高的企业进行检查。现场，检查组重点检查药械产品购销渠道、执业药师在岗、销售处方药、含兴奋剂药品、含麻精成分药品采销、药械网络销售等情况，并检查“八类”症状相关药品实名登记上报等常态化疫情防控措施落实情况。

目前，飞行检查工作正在有序进行，已发现存在违法违规行为企业10家，均已要求限期整改，其中3家被给予警告处罚。下一步，区市场监管局将进一步加强事中事后监管，提高企业产品质量意识和管理水平，严查违法违规行为，保障国庆假期、冬奥会等重大活动期间药械质量安全