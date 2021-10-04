国家卫健委：10月3日新增确诊病例27例 其中本土病例1例

10月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例27例。其中境外输入病例26例（云南7例，广东4例，上海3例，山东3例，黑龙江2例，湖南2例，北京1例，河北1例，内蒙古1例，浙江1例，广西1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（湖南2例，浙江1例，广东1例）；本土病例1例（在黑龙江哈尔滨市）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例38例，解除医学观察的密切接触者775人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例505例（其中重症病例2例），无现有疑似病例。累计确诊病例9140例，累计治愈出院病例8635例，无死亡病例。

截至10月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例857例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例90765例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96258例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1201863人，尚在医学观察的密切接触者28257人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例，其中境外输入13例，本土2例（均在新疆伊犁哈萨克自治州）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者343例（境外输入330例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28547例。其中，香港特别行政区12226例（出院11920例，死亡213例），澳门特别行政区71例（出院64例），台湾地区16250例（出院13742例，死亡843例）。