北京地铁318座车站实现AED全覆盖

“救命神器”AED（自动体外除颤器）设备一直在北京交通领域推广。北京青年报记者昨日从北京地铁公司了解到，截至目前，北京地铁已经实现所辖318座车站AED设备全覆盖。

据悉，AED是一种能够自动识别异常心律并给予电击除颤的急救设备，抢救心跳骤停患者的成功率远高于徒手心肺复苏。其最大特点是使用者无需具备专业背景，在接受一定时间的培训后，操作者即可使用该“救命神器”。如果在公共场所发生心脏骤停危及生命事件时，在救命的“黄金四分钟”内，正确使用AED和实施心肺复苏，能极大地提高院前急救效果，达到挽救生命、减轻伤害的目的。

据北京地铁公司消息，为进一步健全北京地铁应急救治机制，为乘客安全、健康出行提供更有力的保障，地铁公司自2020年10月启动AED设备配置工作，2020年底完成1号线、2号线、13号线58台AED设备配置。2021年8月启动今年第一批6条线路117座车站的AED设备安装工作，9月启动剩余7条线路的AED设备安装，截至目前，北京地铁公司已经实现所辖318座车站AED设备全覆盖。

北青报记者了解到，为切实发挥AED设备的效用，提高员工突发情况下的急救能力，地铁公司持续开展员工急救及AED设备培训取证工作，经过严格的理论考试与实践操作，在2020年完成1500名员工急救培训的基础上，今年已完成初级急救员培训2852人，实现每站每个班组均有三人具备AED使用资质。后续还将持续开展培训工作，年底前实现车站全员具备AED使用资质。

值得一提的是，AED在地铁站内已经取得了实际效果。据介绍，北京地铁使用AED已成功救助两名乘客。2021年5月24日，一名乘客在北京地铁9号线北京西站站台晕倒且失去意识，地铁工作人员使用站内配置的AED对该乘客进行施救并获得成功。2021年9月20日，一名乘客在地铁2号线复兴门站晕倒后出现呼吸暂停且无意识症状，值班站长与三名参与救助的乘客立即使用车站AED进行现场急救，经过两次AED除颤和不间断的心肺复苏，乘客恢复意识和呼吸。