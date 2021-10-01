长假出行如何避堵？防疫政策有啥要求？收好这份指南！

“十一”长假即将开启，有预测称，今年全国国内游人数将达到6.5亿人次，恢复至2019年同期的八成以上。

今年国庆长假，全国天气如何？哪些路段易拥堵？各地有啥防疫要求？收下这份出行指南！

外出市民用手遮阳。 中新社记者 刘新 摄

南方或迎史上最热“十一”

即将过去的9月，南方“秋老虎”异常强悍，江西、广东、湖南多地热到破记录。国庆假期，高温还会继续吗？

国家气象中心副主任薛建军介绍，假期(1-7日)期间，江南、华南等地仍有高温天气。

“10月1日至2日，江南南部、华南等地有35～36℃高温天气；3日开始，高温范围向北扩大，强度增强，江南大部、华南以及江汉、江淮、重庆等地的部分地区日最高气温将达35～37℃，局地可达38℃以上，其中6日前后高温范围最大、强度最强。”

薛建军说，上述部分地区或将经历(气象观测站建站以来)最热的“十一”。

此外，据中国气象局应急减灾与公共服务司司长、新闻发言人王志华介绍，今年国庆假期，四川盆地、华北、黄淮等地还将有较强降雨。

“3-7日，四川盆地、华北、黄淮北部等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地伴有短时强降水或雷电等强对流天气。”王志华说。

出行、返程高峰，注意避开假期车海

节假日出行，高速公路成车海？

26日，交通运输部新闻发言人孙文剑指出，预计今年国庆假期公众出行主要以旅游和探亲为主，其中，省内短距离与跨省中长距离出行并重，小客车自驾出行比例预计相对较高。

预计，今年国庆假期预计全国高速公路日均流量4500万辆左右，比2019年同期增长5%左右。

28日，公安部交管局发出节日交通安全预警：受晚高峰和提前出行影响，预计9月30日15时起流量逐渐增长，10月1日9时至12时将出现出行高峰，返程时间相对分散，10月5日起将陆续出现返程小高峰。

据交通部初步预计，出程时段的高速公路易发生拥堵和缓行路段，主要有G2京沪高速天津段、江苏无锡段和苏州段，G15沈海高速广东深圳段等。

返程时段，高速公路易发生拥堵缓行的路段主要有：G2京沪高速江苏泰州段，G15沈海高速广东深圳段等。其中，高速公路易拥堵缓行的收费站主要有：G3京台高速铜陵长江公路大桥收费站、G10绥满高速大庆收费站等。

费用方面，根据《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》规定，国庆七天假期全国收费高速免费通行。七座及七座以下小型客车高速免费通行时间为10月1日0时至10月7日24时。

哪些地区不能去？

除了天气与交通，近期黑龙江、福建等地病例频发，也再度引起担忧：假期还能放心玩吗？防疫要做哪些准备？返程后还要隔离吗？

据国家卫健委公布的数据，截至9月29日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例908例(其中重症病例4例)。

29日，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，国庆假期将至，人员流动增加，聚集性活动增加，叠加秋冬季因素，防控工作丝毫不能放松。

文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚也表示，要严格落实旅游景区“限量、预约、错峰”要求，进景区景点必须扫码登记、测量体温、规范佩戴口罩等措施。

此前，国家卫健委赴福建工作组专家吴浩指出，“对于一个地区来讲，厦门已经有四个城区出现病例，常规来讲，全域降为低风险的条件是社区发现病例为零。非必要还是不来厦。”

一周前，中国疾控中心还发布了2021年中秋国庆假期健康提示，其中提到，要避免前往疫情中高风险地区，特别是避免非必要的跨境旅行。

杭州东站暑运期间迎大客流。铁路杭州站供图

返程有啥防疫要求？

当假期结束后，返程是否需要隔离？各地措施不完全一致。

在北京，北京市疫情防控进(返)京政策显示，对于国内中高风险地区所在地级市以外的低风险地区人员，其“北京健康宝”显示是绿码者，进返京自由，不需要提交48小时内核酸检测阴性证明。

不过，对尚在中高风险地区所在县(市、区、旗)的人员，将对其“北京健康宝”赋码状态调整为黄码。对曾有14日内中高风险地区所在县(市、区、旗)旅居史且尚未返京的人员，将向其“北京健康宝”发送弹窗提示。待返京人员所在地防控政策严于北京的，按照当地政策执行。

对于“黄码”人员，待其所在县(市、区、旗)全域转为低风险地区或14天内无中高风险地区所在县(市、区、旗)旅居史后，恢复绿码。对于“弹窗提示”人员，待其连续14日内无中高风险地区所在县(市、区、旗)旅居史后，恢复绿码。

待上述人员恢复“绿码”后，持登机登车前48小时内核酸检测阴性证明即可返京。抵京前要主动向所在单位、居住社区报告，抵京后实施14天健康监测，并在抵京当日及满7天时进行核酸检测。

各地推举措促出行便利

一直以来，老人、母婴、障碍人士的出行问题也备受关注。为方便这类旅客出行，一些地方还作了专门的安排。

比如，北京大兴国际机场航站楼管理部主管谢安忆介绍，为方便老年旅客出行，大兴机场组建了专门的“指廊管家”团队，在航站楼混流区各指廊对老年旅客及特殊旅客提供“零延迟、一站式”的爱心帮助、景观导览等服务。

在母婴旅客服务方面，大兴机场在五个指廊入口分别设置了母婴专属候机区，这在国内为首创。

在上海，针对老幼病残孕等重点旅客和脱网旅客，上海站在北区售票厅和第一自助售票厅内设置移动服务岗，为脱网老年旅客解答问询和协助办理手机注册。

虹桥站和地铁号线10线做好重点旅客“路地接续”，为行动不便的旅客进站、乘车提供方便，在爱心服务区内设立医疗服务点，为旅客提供医疗咨询和应急处置。

这个国庆，你准备好出行了吗？（彭宁铃）