国家卫健委：9月30日新增确诊病例34例 其中本土病例10例

9月30日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例34例。其中境外输入病例24例（云南9例，广东6例，上海5例，北京1例，内蒙古1例，湖南1例，四川1例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（广东4例，湖南1例）；本土病例10例（均在黑龙江哈尔滨市），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在黑龙江）。无新增死亡病例。新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例50例，解除医学观察的密切接触者325人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例491例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9049例，累计治愈出院病例8558例，无死亡病例。

截至9月30日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例892例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例90634例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96162例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1199462人，尚在医学观察的密切接触者28376人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例（均为境外输入）；当日转为确诊病例6例（境外输入5例）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者359例（境外输入348例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28511例。其中，香港特别行政区12217例（出院11905例，死亡213例），澳门特别行政区71例（出院63例），台湾地区16223例（出院13742例，死亡842例）。