假期外出游玩 注意预防5类疾病

国庆假期来临，你是否已经做好了出游的准备？但旅途奔波，稍不注意身体可能会遇到不适应，多一份小心，就多一点健康。新冠肺炎疫情期间，除了戴好口罩、勤洗手，做好预防外，假期出游还要警惕哪些疾病？如何有效预防？下面，中国经济网生活频道带你了解。

中国经济网资料图 付云鹏/摄

腹泻

假期出游，野炊或聚餐活动频繁，如忽视卫生，食品在操作中极易受到污染，致使就餐人群发生集体性感染或食物中毒。临床表现除有发热、腹痛、腹泻、恶心、呕吐、胃肠道症状外，还可以表现为神经系统、循环系统等症状，严重者可发生死亡。这类疾病时常以集体性发生或中毒形式出现。

预防措施：秋季气候适合各种细菌、病毒的繁殖和传播，加之户外活动增多，昼夜温差大，又经常聚会，会加重细菌、病毒的传播。因此假期出行，要注意食品卫生、不吃不卫生、腐败变质、不洁食品。一旦出现食源性疾病症状者，要及时去医院就诊治疗，以免延误病情。

感冒

秋季的季节性特点是比较干燥、紫外线强、早晚温差大。此时，人体内分泌在这样的环境下会有一定的变化，更容易引起感冒等疾病。秋季感冒一般以病毒感冒为主，外出旅游身体疲劳，补充水量不够，或者维生素缺乏，或者交叉感染，都容易造成感冒。

预防措施：预防感冒，要保持良好的个人及环境卫生，勤洗手，不用污浊的毛巾擦手。出行期间不要频繁出入人群聚集、空气流通不畅的公共场所，减少被感染的几率。还应根据气温变化而随时增减衣服，防止外感风寒而造成机体抵抗力降低。

过敏性疾病

秋季是空气中花粉浓度较高的季节，也是过敏性鼻炎高发季节。因此，国庆出游要慎防过敏性鼻炎。过敏性鼻炎在医学上称为变态反应性鼻炎，可发于任何年龄，典型症状为鼻痒、阵发性喷嚏连续发作、大量水样鼻涕和鼻塞。它分为常年性和季节性过敏性鼻炎。季节性过敏性鼻炎多在春秋两季发生，秋季为多。

预防措施：过敏性鼻炎患者秋游时应尽可能避免接触过敏原，花粉症患者应该减少秋游等户外活动。外出游玩时，过敏性体质人群最好提前到医院准备一些预防性抗过敏药物，防患于未然。出门戴口罩，做一些合理的防护。平时要注意锻炼身体，增强体质，防止受凉。

晕车/晕船

晕动病是指在乘坐车、船、飞机等交通工具时，出现眩晕、冷汗、恶心、呕吐等症状，属常见病与多发病。晕动病发病的高峰年龄一般在3~20岁，同时女性略多于男性。导致晕车、晕船等的主要原因是人内耳前庭和半规管结构功能发生异常，从而引起眩晕、恶心等的生理反应。

预防措施：预防晕车，不要吃太饱，最好在坐车前2小时用餐，食物以清淡、易消化为主。但要注意的是，也不能空腹坐车，因为空腹坐车可能因“低血糖”而出现乏力、头晕，反而会加重晕车。晕车严重的人，可使用晕车贴或服晕车药。

蚊虫叮咬

蚊虫叮咬容易引起乙脑、疟疾、登革热等虫媒传染病。乙脑的病死率和致残率高,是威胁人群特别是儿童健康的主要传染病之一。秋天蚊虫活动依旧猖狂，特别是在丛林、草地等野外活动时，如果被蚊虫叮咬，很容易引发皮肤红肿或过敏。

预防措施：假期出游如果去一些丛林、草地等场所，最好穿长袖长裤，尤其是到登革热、疟疾流行的地方，并在外露皮肤上涂驱蚊液。注意个人卫生，勤洗澡换衣服可以去除体味，减少被蚊子袭击的可能，但洗澡尽量不要用香皂，可用一些带驱蚊效果的沐浴液。