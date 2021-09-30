新冠疫苗加强针要来了 产生的抗体持久力将更强

“我们将指导各地组织实施好加强免疫的工作。”9月29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢在会上表示，正在加紧制定新冠病毒疫苗加强免疫的相关政策和具体实施的措施。

新冠疫苗加强针要来了！此前，有部分省份已经表示开展了新冠疫苗加强免疫的工作。例如，9月17日，浙江省新闻发布会上消息显示，近期将按国家统一安排有序开展重点人群加强免疫工作。也有其他省份的工作人员表示，按照政府要求正在为接种加强针做前期摸底。

为什么要打加强针

截至9月28日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗超过22亿剂次，全国将近10.5亿人完成全程接种。免疫屏障正在慢慢建立，为什么这个时候仍要组织开打加强针呢？

“当前，全球新冠肺炎疫情仍然持续地发展，新冠病毒加速变异传播，疫情输入我国的风险仍然较高。” 崔钢表示，近期，多地发生的由境外输入引发本土聚集性疫情就充分说明，我国“外防输入，内防反弹”仍然面临着较大的压力。

面对新冠疫情防控持续存在的压力，疫苗将起到关键作用。崔钢说，开展加强免疫，对于保护易感人群、有效遏制疫情传播具有重要的意义。据介绍，针对加强免疫，专家进行了充分的研究和论证，加强免疫后临床试验的研究结果也表明：加强免疫没有严重的不良反应发生，而且中和抗体将得到快速增长。

加强免疫还有一个原因，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，新冠疫苗接种一段时间之后，有一些人对新冠病毒的免疫力出现下降，有保护效果削弱的情况存在。加强针的接种则会使这种下降出现“强势反弹”。相关临床试验表明，中和抗体会成倍数增长。

加强免疫产生的抗体持久力更强。王华庆说：“半年之后，加强免疫形成的抗体水平虽然也有下降，但依然高于两剂或一剂接种后的峰值。”加强免疫能更好应对变异株。相关研究表明加强免疫能使得抗体增加之外，抗体谱也更广了（即能够有效应对更多种类的病毒株），这意味着它对变异株会产生更好的保护作用。

谁先打加强针 能混打吗？

既然打加强针这么好，那么哪些人会首批打上加强针呢？

根据灭活疫苗两剂次免疫后6个月加强免疫的安全性和免疫原性的研究，专家建议，对已经接种过灭活疫苗的感染新冠病毒风险比较高的人群，开展加强免疫，对60岁以上的重点人群开展加强免疫。

具体人员包括机场、口岸、隔离场所、边检、疾控等工作人员、定点医疗机构从业人员要加强免疫；有免疫功能缺陷或低下的人群，60岁以上的人群，也可以考虑加强免疫；出国学习工作交流的人员，尤其是去疫情持续传播国家的人员，有感染风险的人群也建议开展加强免疫。

“目前我们只是对重点人群有这样的考虑，对于全人群是不是需要加强免疫，相关单位正在进行研究，而且要根据疫情形势综合研判。”崔钢说。

加强针的间隔时间为6个月。即，在全程免疫后，至少需要6个月才能再进行加强针接种。王华庆解释，举个例子，灭活疫苗如果要加强免疫的话，至少在第二剂次接种之后，间隔6个月以上进行。

在疫苗的选择上，目前专家给出的建议是使用原接种企业生产的疫苗，假如同一个企业没法满足供应的时候，也要选择相同技术路线的疫苗来进行接种。也就是说，目前加强针不建议“混打”。

王华庆提醒，在接种加强针时，还要严格避免禁忌证，尤其是接种新冠疫苗过程中，如果出现了过敏反应，不管是第一针还是第二针，作为禁忌对象后就不能接种了。（张佳星）