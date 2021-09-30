全国累计报告接种新冠病毒疫苗22亿余剂次（国务院联防联控机制发布会）

本报北京9月29日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制29日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况，并答记者问。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，国庆假期将至，人员流动增加，聚集性活动增加，叠加秋冬季因素，防控工作丝毫不能放松。各地要抓实抓细“外防输入，内防反弹”各项措施，坚决防止疫情规模性输入和反弹。特别要强化疫情防控值守和监测预警工作，一旦发现疫情要快速精准处置。要继续推进新冠病毒疫苗接种。截至9月28日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗220605.4万剂次，完成全程接种的人数为104787.2万人。

国家卫健委疾控局二级巡视员崔钢介绍，近期福建、黑龙江等省的局部地区发生聚集性疫情，截至9月28日24时，福建已报告确诊病例和无症状感染者470例，黑龙江省报告75例。疫情发生后，国家卫生健康委、国家疾控局迅速启动应急响应，紧急调派2支工作组，分别赶赴当地指导防控工作。目前，福建省的疫情已经基本得到有效控制，漳州、泉州和莆田近日已没有新增的病例报告，厦门市的疫情也呈持续下降的趋势。黑龙江疫情防控工作目前处于关键时期，正在继续加大疫情防控的力度。

交通运输部运输服务司副司长韩敬华说，国庆假期，交通运输部将通过专项部署、驻点检查、视频调度，指导各地进一步压实疫情防控责任。要严格执行国际公路、水运口岸“货开客关”的总要求，落实有关防疫指南要求，做好国际道路货运驾驶员、装卸工、引航员、登临国际航行船舶作业人员等一线高风险岗位从业人员闭环和封闭管理，提高定期核酸检测频次，加强个人防护。要督促公路、水路、城市客运经营者按照最新版防疫指南要求，认真落实客运场站、服务区、收费站和交通工具消毒通风、旅客测温验码、戴口罩、从业人员定期核酸检测和个人防护、健康监测等防疫措施。

文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚说，文化和旅游部要求旅行社对旅游产品要进行充分的风险评估，合理控制团队规模。各地景区运营部门要严格落实旅游景区“限量、预约、错峰”要求，游客进景区景点必须扫码登记、测量体温、规范佩戴口罩。在游客乘车、入住、参观、就餐等环节要做好相应的疫情防控提醒。公共图书馆、剧院、互联网上网场所、娱乐场所以及文博单位严格落实相应的疫情防控指南，加强从业人员的健康监测和管理，做好经营场所的通风换气、清洁消毒等工作。严格实施跨省旅游经营“熔断”机制，对出现中高风险地区的省（区、市），立即暂停旅行社和在线旅游企业经营该省（区、市）跨省团队旅游和“机票+酒店”业务。暂不恢复旅行社和在线旅游企业出入境团队旅游和“机票+酒店”业务。

“要时刻绷紧疫情防控这根弦，尽量减少非必要的出行。”崔钢说，公众如果有出行计划，要了解目的地当地的疫情情况，不要前往中高风险地区。要做好个人的健康监测。如果出行前发现有干咳、发热等可疑的症状，应该及时取消出行计划，并尽快就医。在出行过程中，如果发生可疑症状，要尽快到就近的医疗机构就诊。“入境口岸、集中隔离场所、定点医疗机构等高风险岗位的工作人员要避免跨区域旅游。”

“开展加强免疫，对于保护易感人群、有效遏制疫情传播具有重要的意义。”崔钢表示，国家卫健委已经组织专家针对加强免疫进行了充分研究和论证。专家建议，首先针对已经接种过灭活疫苗的机场、口岸、边检、医院、疾控等工作人员，以及60岁以上的其他重点人群开展加强免疫。其他技术路线的加强免疫策略目前也在抓紧研究。“目前我们正在加紧制定新冠病毒疫苗加强免疫的相关政策和具体实施的措施，并将指导各地组织实施好加强免疫的工作。”

《 人民日报 》（ 2021年09月30日 12 版）