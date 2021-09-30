流感疫苗开打 今年这个细节要特别注意

新冠疫情还没被赶走，流感季又要来了。日前，中国疾控中心发布最新版《中国流感疫苗预防接种技术指南（2021-2022）》（以下简称“接种指南”），对本年度三价和四价流感疫苗组份以及流感疫苗接种建议等内容进行更新。值得注意的是，今年的流感疫苗与新冠疫苗接种工作交织，这之间到底如何间隔？已经打了一针新冠疫苗如何接种流感疫苗？“接种指南”中对这些接种细节做出了详细解读。

这五类人 优先接种流感疫苗

针对目前的疫情防控形势，“接种指南”中提出，今年全球新冠疫情严重流行态势仍将持续，且今冬明春可能会出现新冠疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的情况。而接种流感疫苗是预防流感最有效的措施。

孕妇、婴幼儿、老年人和慢性基础疾病患者等高危人群，患流感后出现严重疾病和死亡的风险较高。“接种指南”提出，对于≥6月龄且无禁忌证的人群均可接种流感疫苗，且推荐按照优先顺序对重点和高风险人群进行接种：

1.医务人员， 包括临床救治人员、公共卫生人员、卫生检疫人员等；

2.大型活动参加人员和保障人员；

3.养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工；

4.重点场所人群，如托幼机构、中小学校的教师和学生，监所机构的在押人员及工作人员等；

5.其他流感高风险人群，包括60岁及以上的居家老年人、6月龄至5岁儿童、慢性病患者、6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员，以及孕妇或准备在流感季节怀孕的女性。

研究显示，通常接种流感疫苗2至4周后，可产生具有保护水平的抗体，6至8月后抗体滴度开始衰减。为保证受种者在流感高发季节前获得免疫保护，“接种指南”建议最好在10月底前完成免疫接种；对10月底前未接种的对象，整个流行季节都可以提供免疫服务。

打流感疫苗需与新冠疫苗间隔14天

考虑到新冠疫苗的接种工作也在开展，今年流感疫苗的接种，还要特别注意一个问题。根据最新发布的“技术指南”，由于目前尚缺乏流感疫苗与新冠病毒疫苗同时接种免疫原性和安全性影响的研究证据，因此参照我国《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》的建议，流感疫苗与新冠病毒疫苗接种间隔应大于14天。

具体的接种方法可以是：可在接种流感疫苗14 天以后接种新冠病毒疫苗；或者在完成新冠病毒疫苗全程接种程序14天后接种流感疫苗；或者在两剂新冠病毒疫苗之间接种流感疫苗，即在接种第1剂次新冠病毒疫苗14天后接种流感疫苗，再间隔14天后接种第2剂次新冠病毒疫苗。

值得注意的是，选择两剂新冠病毒疫苗之间接种流感疫苗的，同时需遵循新冠疫苗接种剂次和间隔的要求。

那么，打流感疫苗的同时还能打其他疫苗吗？最新的接种“技术指南”中提到，综合考虑风险与收益，灭活流感疫苗与其他灭活疫苗及减毒活疫苗，如肺炎球菌疫苗、带状疱疹疫苗、水痘疫苗、麻腮风疫苗、百白破疫苗可同时在不同部位接种。

但在接种流感减毒活疫苗后，必须间隔28天以上才可接种其他减毒活疫苗。

另外，如正在或近期曾使用过任何其他疫苗或药物，包括非处方药，请接种前告知接种医生。免疫抑制剂（如皮质类激素、细胞毒性药物或放射治疗）的使用可能影响接种后的免疫效果。为避免可能的药物间相互作用，任何正在进行的治疗均应咨询医生。

减毒流感疫苗 这些人群要慎打

新版的“技术指南”提出，对疫苗中所含任何成分（包括辅料、甲醛、裂解剂及抗生素）过敏者都属于流感疫苗的禁止接种人群。而患伴或不伴发热症状的轻中度急性疾病者，建议症状消退后再接种。

今年，我国现已批准上市的流感疫苗有三价灭活流感疫苗（IIV3）、四价灭活流感疫苗（IIV4）和三价减毒活流感疫苗（LAIV3），IIV3包括裂解疫苗和亚单位疫苗，IIV4为裂解疫苗，LAIV为减毒疫苗。

需要注意的是，以下人群不建议接种LAIV：接种前48小时服用过流感抗病毒药物者；2至4岁患有哮喘的儿童；因使用药物、HIV感染等原因造成免疫功能低下者；需要与严重免疫功能低下者进行密切接触的人群；孕妇和使用阿司匹林或含有水杨酸成分药物治疗的儿童及青少年也禁止接种LAIV；有脑脊液渗漏（经口咽部、鼻咽部、鼻腔、耳朵等部位）风险的人群（如人工耳蜗植入史等），禁止接种LAIV；因抗病毒药物对LAIV中活病毒的影响，考虑不同药物的代谢时间，在接种前48小时使用过奥司他韦、扎那米韦，接种前5天使用过帕拉米韦，接种前17天使用过巴洛沙韦者，禁止接种LAIV。

流感疫苗接种 北京分三步走

记者从北京市疾控中心获悉，北京今年的流感疫苗接种已全面启动。同时，对于本市60岁及以上京籍老人和在校中小学、中等专业学校、技工院校学生和重大活动应急保障人员实施免费接种。

2021年本市流感疫苗接种工作将分三批实施：

第一批次接种9月22日启动，主要面向60岁及以上京籍老年人和自费接种人群。

第二批次将于10月上旬开始，主要面向中小学校、中等专业学校、技工院校学生。

第三批次将于10月下旬开始，主要面向重大活动应急保障人员。

流感疫苗免费接种工作将持续至12月底，较往年延长一个月，自费流感疫苗接种工作将持续至2022年2月底，请广大市民根据自身需求和全市统一安排合理选择接种时间。

据了解，今年的疫苗接种，仍采用统一组织和提前预约两种方式开展。免费接种的人群，由相关责任单位统一组织，分批、分时段预约接种。中小学生由学校组织，在征得学生家长的同意下统一接种；自费接种流感疫苗的市民，需要提前向接种门诊预约，可以通过首都疫苗APP、电话、现场登记、微信公众号及其他网络预约方式完成预约。如需查询预防接种门诊地址，可拨打北京市卫生计生热线电话12320进行咨询，也可在北京市卫生健康委或北京市疾病预防控制中心网站查询。

本市出生日期在1961年12月31日之前的京籍老年人，可由村、居委会组织，在约定时间段凭本人有效身份证或社保卡去流感疫苗接种门诊接受免费接种。

此外，5年内未接种过23价肺炎球菌疫苗的本市户籍老年人，只要年满65周岁还可以免费接种一剂肺炎球菌疫苗，既预防流感又预防肺炎球菌性疾病。

文/记者 李洁