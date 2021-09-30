国庆假期，如何做好防疫

当前，全球新冠肺炎疫情仍处于大流行状态，德尔塔变异毒株为主要流行毒株。近几个月，我国内地发生多起境外输入病例引发的本土聚集性疫情。在国务院联防联控机制9月29日举办的发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋表示，国庆假期将至，人员流动加剧，聚集性活动增加，叠加秋冬季因素，疫情防控工作丝毫不能放松。

实施跨省旅游经营“熔断”机制，旅游景区必须“限量、预约、错峰”

受7、8月份疫情影响，许多公众的暑期旅游需求未能释放，“补偿式”出游意愿强烈。“部分地方和景区景点也出台了一些优惠措施，国庆假期秋高气爽，适宜旅游。”文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚表示，这些因素都将使国庆期间出游人数增加。

侯振刚表示，要严格落实旅游景区“限量、预约、错峰”的要求，进景区景点必须扫码登记、测量体温、规范佩戴口罩；旅行社对旅游产品要进行充分的风险评估，合理控制团队规模；公共图书馆、剧院、互联网上网场所、娱乐场所以及文博单位，要加强从业人员的健康监测和管理。

对出现中高风险地区的省（区、市），侯振刚强调，严格实施跨省旅游经营“熔断”机制，立即暂停旅行社和在线旅游企业，经营该省（区、市）跨省团队旅游和“机票+酒店”业务。同时，暂不恢复旅行社和在线旅游企业出入境团队旅游和“机票+酒店”业务。

面对出游人数的增多，客运场站、服务区、收费站和交通工具也面临着较大的疫情防控压力。对此，交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，交通运输部已派出8个工作组深入一线，对发现的问题举一反三、立行立改，坚决堵塞防疫漏洞。同时，还将依托国务院联防联控机制交通管控与运输保障专班，执行24小时值班值守，一旦发生疫情，迅速指导相关地区交通运输部门。

对于国庆假期将要出行的游客朋友，侯振刚提醒，一定要密切关注国内疫情动态和中高风险地区变化情况，不要前往中高风险地区旅游。旅游行程中要充分理解并自觉遵守查验健康码、测温、规范戴口罩等防控要求，勤洗手、勤通风，养成“一米线”好习惯。出现咳嗽、发热等症状时，应立即停止游览，并及时就医。

专家建议对重点人群加强免疫，相关政策正在制定中

目前，全球接种新冠疫苗的总剂次已超过60亿次，我国已超过22亿剂次。“根据国内外研究结果来看，疫苗在预防感染、减少发病方面，发挥了很大作用。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，广东的相关单位团队做了研究，可以看到疫苗保护新冠病毒引起的肺炎的有效率达到了70%。尤其是在预防重症、预防死亡方面的效果更显著。

但王华庆坦言，接种疫苗之后，经过一段时间，疫苗保护效果也会削弱。对此，疫苗研发专班组织相关专家进行论证，相关企业也报告了加强免疫后临床试验的研究结果。

研究结果显示，通过加强免疫，中和抗体的快速增长或反弹，没有发生严重的不良反应。加强免疫半年之后，虽然抗体水平也有下降，但依然高于两剂或一剂接种后的峰值。

“基于此，我们在考虑加强免疫尤其是重点人群免疫的问题。”王华庆介绍，专家建议对重点人群，包括口岸、隔离场所、定点医疗机构从业人员，以及接触病毒风险比较高的人群，开展加强免疫。有免疫功能缺陷或免疫力低下的人群，还有部分60岁以上的人群，也可以考虑加强免疫。对于出国学习工作交流尤其是去疫情持续传播国家的人员，也建议开展加强免疫。

“目前我们只是对重点人群有这样的考虑，对于全人群是不是需要加强免疫，相关单位正在进行研究，而且要根据疫情形势综合研判。”王华庆表示。

国家卫健委疾控局二级巡视员崔钢表示，新冠疫苗对于预防感染、预防再传播，特别是对于预防重症和死亡等方面都有着明显效果。“根据专家研究和论证的结果，结合疫情防控的需要，目前我们正在加紧制定新冠疫苗加强免疫的相关政策和具体实施的措施。”（记者 金振娅）